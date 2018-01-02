عين نابولي ويوفنتوس على المربع الذهبي لكأس ايطاليا

روما - يبدو نابولي متصدر ترتيب الدوري الايطالي لكرة القدم، وبطل الموسم الماضي يوفنتوس، في موقع الأفضلية لاقتناص البطاقتين الأخيرتين للدور نصف النهائي من كأس ايطاليا، عندما يلاقيان أتالانتا وتورينو هذا الأسبوع.

ويلاقي نابولي أتالانتا الثلاثاء، قبل يوم من "دربي" تورينو بين نادي "السيدة العجوز" وغريمه الذي يحمل اسم المدينة. وبنتيجة المباراتين، يكتمل عقد الدور نصف النهائي، بعدما ضمن لاتسيو وميلان الأسبوع الماضي، بلوغه على حساب فيورنتينا وانتر ميلان على التوالي.

ويعول نابولي على أبرز هدافيه السلوفاكي ماريك هامسيك الذي سجل هدفه الـ 117 للنادي في المباراة ضد كروتوني (1-صفر) في المرحلة الأخيرة قبل الاستراحة الشتوية، في مواجهة أتالانتا الخاسر 1-2 أمام كالياري الذي يحتل المركز 15 في ترتيب الدوري المحلي.

وانفرد هامسيك (30 عاما) بالرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في تاريخ نابولي، متقدما بهدفين على الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي منح نابولي لقبيه الوحيدين في بطولة ايطاليا (1987 و1990).

وكان نابولي بلغ الدور نصف النهائي الموسم الماضي، الا انه خسر أمام يوفنتوس 4-5 بمجموع مباراتي الذهاب والاياب، علما ان النادي السيدة العجوز أحرز اللقب بفوزه في النهائي على لاتسيو 1-صفر.

ويدخل يوفنتوس الذي أحرز الموسم الماضي الثنائية المحلية (الدوري والكأس) للمرة الثالثة تواليا، مباراة ربع النهائي ضد تورينو وهو في المركز الثاني في ترتيب الدوري المحلي، بفارق نقطة عن نابولي.

أما تورينو، فيحتل المركز العاشر في الترتيب.

وتعود آخر مباراة بين يوفنتوس وتورينو في الكأس المحلية الى العام 2015، وتفوق فيها نادي السيدة العجوز برباعية نظيفة.

وبحسب برنامج الدور المقبل الذي يقام بنظام الذهاب والاياب في 31 كانون الثاني/يناير و28 شباط/فبراير، يتواجه الفائزان في ربع النهائي هذا الأسبوع، على ان يجمع نصف النهائي الثاني ميلان ولاتسيو.

وكان لاتسيو أول المتأهلين الى نصف النهائي بفوزه الثلاثاء الماضي على فيورنتينا 1-صفر، تلاه ميلان الأربعاء بفوزه بالنتيجة نفسها على انتر في الوقت الاضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل سلبا.