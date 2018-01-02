عجز بأكثر من الثلث في تجارة تركيا

اسطنبول - أظهرت بيانات وزارة الجمارك والتجارة التركية الثلاثاء أن العجز التجاري في تركيا زاد 37.5 بالمئة العام الماضي إلى 77 مليار دولار.

وزادت الصادرات في العام الماضي 10.2 بالمئة إلى 157 مليار دولار في حين ارتفعت الواردات 17.9 بالمئة إلى 234 مليار دولار بحسب البيانات.

وفي ديسمبر/كانون الأول زاد العجز 71 بالمئة إلى 9.6 مليار دولار، مع ارتفاع الصادرات 8.6 بالمئة إلى 13.9 مليار دولار والواردات 27.7 بالمئة إلى 23.45 مليار دولار.

والاسبوع الماضي، قال معهد الإحصاء التركي إن مؤشر الثقة في اقتصاد البلاد انخفض ثلاثة بالمئة إلى 95 نقطة في ديسمبر/كانون الأول، ليواصل تراجعه من أعلى مستوى في خمس سنوات الذي سجله في أغسطس/آب.

وتشير قراءة المؤشر إلى توقعات اقتصادية متفائلة حين تتجاوز المئة بينما تشير إلى توقعات متشائمة عندما تقل عن هذا المستوى.

ورغم ان الاقتصاد يسجل نموا نسبته تتجاوز الخمسة في المئة وفقا للأرقام الرسمية التي يشكك فيها مراقبون، الا إن التضخم يحوم حول 12%، بينما شهدت الليرة التركية تراجعا في قيمتها منذ عدة أشهر.

وينتاب القلق المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد بسبب تدخلات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في السياسة النقدية.