موراي ينسحب من دورة بريزبين للتنس

بريزبين (أستراليا) - قرر البريطاني اندي موراي الانسحاب من دورة بريزبين الاسترالية للتنس، في خطوة ستؤثر سلبا على استعداداته لخوض بطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الأربع الكبرى والمقررة بين 15 و28 الشهر الحالي.

وغاب موراي عن الملاعب منذ تموز/يوليو الماضي بعد خروجه من الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون امام الاميركي سام كويري، بسبب اصابة في الورك ما ادى بالمصنف اول عالميا في السابق الى التراجع حتى المركز السادس عشر حاليا.

وكان من المفترض أن يسجل موراي عودته الرسمية الى الملاعب في دورة بريزبين، وهو أكد الأحد أنه في وضع بدني ممتاز في بداية الموسم الجديد وواثق من مشاركته في الدورة الاسترالية.

لكنه اعلن الثلاثاء بأنه قرر الانسحاب من الدورة، على غرار غريمه الاسباني رافايل نادال المصنف اول عالميا، والذي انسحب لأنه لم يصل الى كامل جهوزيته البدنية.

وخاض موراي الجمعة اول مشاركة له منذ الاصابة التي تعرض لها في تموز/يوليو، وكانت في مباراة من شوط واحد في دورة ابوظبي الاستعراضية وخسرها امام الاسباني روبرتو باوتيستا آغوت المصنف 20 عالميا 2-6.

وكان الاسكتلندي متواجدا في الامارات لخوض التمارين قبل المشاركة المفترضة في دورة بريزبين التي انطلقت الاحد، لكنه قبل طلب المنظمين المشاركة في الدورة بعد انسحاب الصربي نوفاك ديوكوفيتش في اللحظة الاخيرة.

واشار حامل لقب ثلاث بطولات كبرى من ابوظبي الى أنه "عندما لا تخوض مباريات رسمية لفترة، تحتاج الى بعض الوقت لاستعادة ايقاعك. بدأت اشعر بالتحسن في النهاية، لكن يجب ان اتحسن اكثر بالطبع".

وتابع "قررت التوقف بضعة ايام هنا قبل التوجه الى استراليا، للتدرب قليلا مع الشبان".

- اصابة موغورتسا -

وانضمت الاسبانية غاربيني موغورتسا المصنفة ثانيا عالميا الى موراي ونادال وانسحبت من الدورة الاسترالية، لكن انسحابها جاء بعد تعرضها للاصابة في المجموعة الثالثة من مباراتها في الدور الثاني ضد الصربية الكسندرا كرونيتش.

وبعد أن حسمت بطلة فلاشينغ ميدوز لعام 2016 وويمبلدون لعام 2017 المجموعة الاولى 7-5 وسط اجواء مناخية حارة ورطوبة عالية، خسرت الثانية بشوط فاصل 6-7 (3-7).

واستعانت الإسبانية بالمعالجة الفيزيائية قبل انطلاق المجموعة الثالثة الحاسمة التي بدأتها بشكل جيد وكسرت ارسال منافستها لتتقدم 2-1، لكنها سقطت ارضا بعدما ارسلت الكرة بسبب تقلص عضلي في ساقها اليسرى واضطرت للانسحاب والدموع تنهمر من عينيها.

وبانتهاء مشوارها في بريزبين بعد مباراة واحدة فقط (كونها اعفيت من الدور الأول لأنها مصنفة اولى)، فقدت موغوروتسا أي أمل بازاحة الرومانية سيمونا هاليب عن صدارة تصنيف المحترفات قبل أن يتم تحديد المصنفين والمصنفات لبطولة استراليا المفتوحة التي تنطلق منتصف الشهر الحالي.

يذكر ان التشيكية كارولينا بليسكوفا توجت بلقب السيدات الموسم الماضي، وهي تبدأ مشوارها في نسخة 2018 كمصنفة ثانية من الدور الثاني بمواجهة الأميركية كاثرين بيليس.