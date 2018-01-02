أردوغان يحتمي بالميليشيات لترهيب الأتراك

أنقرة – يدور حديث في الأوساط السياسة التركية عن تشكيل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لميليشيات في بعض المناطق بهدف الاحتماء بها في حال خسر اردوغان مكانته السياسية.

وأشارت رئيسة حزب الخير التركي ميرال أكشنار إلى تأسيس جهات مقربة من الرئيس رجب طيب أردوغان معسكرات للتدريب المسلح في مدينتي قونيا وسط تركيا وتوكات شمال البلاد.

وأثير مؤخرا الحديث في الرأي العام التركي عن تشكيل ميليشيات مقربة للسلطة الحاكمة، حيث تأجج هذا الجدل عقب مرسوم رقم 696 الذي أعفى المدنيين المشاركين في أحداث الشغب أثناء المحاولة الانقلابية وما تبعها من أحداث من المساءلة القانونية والتي أسفرت عن مقتل نحو 250 مواطنًا ما بين مدني وعسكري أعزل.

واعرب رئيس اتحاد نقابات المحامين في تركيا متين فايز اوغلو عن "صدمته" بالمرسوم، وقال ان "اناسا سيبدأون باطلاق النار على رؤوس اناس اخرين في الشارع. ماذا فعلتم"!؟

وتساءل المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض بولنت تزجان "هل تسعون الى احراق تركيا؟"، مضيفا ان حزبه سيلجأ الى المحكمة الدستورية لطلب الغاء المرسوم.

وفي حديثها مع صحيفة "سوزجو" أفادت أكشنار أنه خلال الآونة الأخيرة بات بعض الأشخاص يتجولون بزي موحد حاملين أسلحة نارية، زاعمة تأسيس جهات مقربة من الحكومة معسكرات للتدريب المسلح في كل من توكات وقونيا.

وتطرقت أكشينار بحسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية إلى الأقاويل المثارة حول إمكانية إشعال تلك الميليشيات أحداث شغب في حال عدم خروج النتيجة المرجوة من عمليات الاقتراع الرئاسي في تركيا عام 2019، مؤكدة أن أحد هذه الميليشيات هي شركة "صدات" الأمنية.

وأضافت أكشنار أن هذه الميليشيات تزج بالمواطنين داخل المواجهات، مطالبة باتخاذ إجراءات رادعة لمثل هذه الميليشيات.

وصدات هي شركة أمنية أسسها اللواء المتقاعد عدنان تانري فردي، أحد مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بهدف تطوير التعاون مع جيوش الدول الإسلامية.

وهناك كذلك مجموعة يطلق عليها اسم، الحركة الشعبية الخاصة تشكلت في تركيا عقب انقلاب صيف 2016، يقول معارضون أنها تعتبر الذراع المسلح لحزب العدالة والتنمية الحاكم، غير أن رئيس الحركة فاتح كايا نفى الادعاءات المتعلقة بتسليح أعضاء الحركة.

وتصدر أعضاء الحركة حديث الرأي العام التركي، حيث يلفتون الانظار بملابسهم الموحدة وسياراتهم المطلية على طريقة سيارات الشرطة.

قتل نحو 250 شخصا من غير الانقلابيين خلال محاولة الانقلاب التي نسبتها انقرة الى انصار الداعية فتح الله غولن.

وقام عناصر في قوات الامن الموالية للرئيس رجب طيب اردوغان باحباط المحاولة، وكذلك الاف من المدنيين نزلوا الى الشوارع بعد نداء وجهه اردوغان لمواجهة الانقلابيين.

وأصبح الشعب التركي يعيش في ضغوط يومية كبيرة جراء تراجع المؤشرات الاقتصادية والضبابية السياسة ومواقف الرئيس رجب طيب أردوغان تجاه الملفات الإقليمية الحارقة هذا الى جانب ارتفع منسوب الإرهاب والعلاقات المتوترة مع الأكراد.

وتحتجز تركيا أكثر من 50 ألف شخص لحين تقديمهم للمحاكمة بسبب صلات برجل الدين فتح الله غولن في حين فصلت أو أوقفت عن العمل 150 ألف شخص في القطاعين الخاص والعام منذ الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز الذي قتل فيه 250 شخصا.