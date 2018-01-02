احتجاجات إيران تقلق تركيا

اسطنبول - أعربت تركيا الثلاثاء عن "قلقها" إزاء التظاهرات المتواصلة في إيران المجاورة منذ الخميس احتجاجا على الضائقة الاقتصادية والحكومة، محذرة من مغبة أي تصعيد للاضطرابات.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "تركيا قلقة إزاء الأنباء عن أن التظاهرات في إيران تتمدد وتوقع قتلى وأيضا إزاء الأضرار التي لحقت ببعض المباني الحكومية" داعية "إلى تغليب المنطق لمنع أي تصعيد".

وسعى الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى التقليل من أهمية التظاهرات التي بدأت احتجاجا على الضائقة الاقتصادية في مشهد ثاني اكبر المدن الإيرانية لكنها تحولت ضد النظام الإسلامي وسمعت فيها هتافات تنادي "الموت للدكتاتور".

والاحتجاجات المستمرة منذ خمسة أيام تعد اكبر تحد للنظام الإسلامي منذ 2009، وأودت بحياة 21 شخصا حتى الآن.

وقالت تركيا -- التي شهدت بدورها تظاهرات ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في 2013 عندما كان رئيسا للوزراء -- إنها "تعلق أهمية كبرى على الحفاظ على السلم والاستقرار في إيران الصديقة والشقيقة".

وقالت الوزارة انه ينبغي الالتزام بتصريحات روحاني التي يحذر فيها من انتهاك القوانين وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة.

وقالت "نعتقد انه ينبغي تجنب العنف والاستفزازات" محذرة من "تدخلات خارجية".

وتركيا التي تعود خصومتها مع إيران إلى حروب النفوذ بين الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية الفارسية، كانت لها مواقف شائكة في العلاقات مع طهران.

فطالما انتقد أردوغان "الامبريالية الفارسية" في الشرق الأوسط لكن العلاقات تحسنت في الأشهر القليلة الماضية وسط مساعي موسكو وطهران العمل بشكل وثيق مع أنقرة لوقف النزاع في سوريا.

وعبرت الصحف المحافظة في تركيا على صفحاتها الأولى عن القلق البالغ إزاء الاحتجاجات التي وصفتها صحيفة يني شفق الموالية للحكومة "بالتصعيد الخطير".

وقالت صحيفة ستار على صفحتها الأولى "اللعبة القذرة هي الآن في إيران"، فيما كتبت صحيفة يني اكيت "الغرب يقف وراء الفتنة في إيران إذا نجحت هناك، يكون الهدف تركيا".

قتل 21 شخصا بينهم 16 متظاهرا منذ أن انطلقت التظاهرات الخميس في مشهد (شمال شرق)، ثاني مدن إيران، قبل أن تنتشر سريعا وتمتد إلى جميع أنحاء البلاد.

وتركزت الاحتجاجات بصورة رئيسية في المدن الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه تم توقيف 450 شخصا في طهران منذ السبت، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.