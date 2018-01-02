مصرع 65 مسلحا من الدولة الإسلامية بأفغانستان

كابول - أعلن مسؤولون أفغانيون الثلاثاء، مقتل 65 مسلحا من تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، خلال عمليات للقوات الأفغانية.

وذكرت تقارير صحفية أفغانية نقلا عن ممثل حاكم مقاطعة نانجارهار عطا الله هوجيانى "إن 65 مسلحا من داعش لقوا مصرعهم، فيما أصيب 18 آخرون في العمليات الجوية والبرية في منطقة هاسكا مينا، مشيرا إلى مقتل مدني واحد أثناء العمليات، وإصابة 13 آخرين".

وكان رئيس الأركان العامة للجيش في أفغانستان شريف يافتالى صرح، في وقت سابق، بأنه لا يوجد في البلاد أكثر من ألفي مسلح من الدولة الإسلامية.

وكثف تنظيم الدولة الإسلامية الذي تبنى اعتداء الاثنين ضد مكتب للاستخبارات في العاصمة، هجماته في البلاد خصوصا ضد الأقلية الشيعية بينما صعدت حركة طالبان هجماتها على قوات الأمن.

ظهر تنظيم الدولة الإسلامية في العام 2015 في شرق البلاد في ولايات ننغرهار ثم كونار المحاذيتان لباكستان.

ومنذ ذلك الحين ومع خسارة مقاتليه معاقلهم في سوريا والعراق، توسع تنظيم الدولة الإسلامية إلى الشمال حيث هناك عناصر سابقة من طالبان.

وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية بأن "الإمارة الإسلامية في خراسان"، الاسم التاريخي لأفغانستان، اتخذت في البدء مقرا في شرق البلاد في ولايتي ننغرهار وكونار المتاخمتين لباكستان التي يتوافد منها الجزء الأكبر من المقاتلين.

وتسجل القوات الأفغانية التي تعاني أساسا من فرار عسكريين ومن الفساد، خسائر بشرية متزايدة في صفوفها إلى حد بلغ بحسب مجموعة مراقبة أميركية مستويات "عالية تبعث على الصدمة" منذ إنهاء الحلف الأطلسي مهمته القتالية رسميا في 2014 وبدئه مهمة تدريب ودعم.

وتراجعت معنويات القوات أكثر في ظل مخاوف مستمرة من وجود مساعدة من الداخل للمسلحين، سواء من عملاء في الجيش أو عناصر فاسدين يبيعون العتاد إلى طالبان.

وتشكل أفغانستان ذات المحيط المعقد والحدود السهلة الاختراق أرضا للجهاد منذ فترة طويلة، ففي جنوب شرقها وفي باكستان درب المجاهدون مقاتليهم ضد السوفييت في ثمانينات القرن الماضي ولاحقا دربت القاعدة عناصرها على الجهاد العالمي.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني شدد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أثناء محطة في كابول على الخطر المتنامي لتنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان بعد هزائمه في العراق وسوريا