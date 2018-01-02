ترامب يشيد بالمحتجين ضد النظام الإيراني 'الوحشي والفاسد'

واشنطن - أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بالمتظاهرين في إيران الذي قال إنهم يتحركون ضد نظام طهران "الوحشي والفاسد" بعد ستة أيام على التظاهرات المتواصلة التي قتل فيها 21 شخصا واعتقل المئات.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "شعب إيران يتحرك أخيرا ضد النظام الإيراني الوحشي والفاسد". وأضاف "كل تلك الأموال التي أعطاهم إياها الرئيس اوباما بحماقة ذهبت إلى الإرهاب وداخل جيوبهم. القليل من الطعام لدى الناس، الكثير من التضخم، وانعدام حقوق الإنسان. الولايات المتحدة تراقب".

وتؤيد الولايات المتحدة الاحتجاجات الشعبية في إيران، حيث قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، إن "وقت تغيير النظام في إيران قد حان"، "وإن الشعب الإيراني تواق إلى الحرية".

وتشهد إيران منذ 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي مظاهرات احتجاجية على سياسة الحكومة الاقتصادية وغلاء المعيشة، حيث واجهتها السلطات الإيرانية بالقمع، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى في صفوف المتظاهرين.

وهذه آخر انتقادات لترامب والتلويح بإمكانية انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2017 بين إيران والدول الست الكبرى -- بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة -- والذي اعتبر انجازا للسياسة الخارجية لإدارة اوباما.

ويدلي ترامب بمواقفه على تويتر منذ اندلاع التظاهرات في إيران الأسبوع الماضي.

وقال الاثنين إن "زمن التغيير" حان في إيران وان الشعب الإيراني "متعطش" للحرية.

وردّ الرئيس الإيراني حسن روحاني بالقول إنه "لا يحق" للرئيس الأميركي التعاطف مع المحتجين الإيرانيين بعدما "وصف قبل بضعة أشهر الأمة الإيرانية بأنها إرهابية".

وأضاف "هذا الرجل الذي يقف بكليته ضد الأمة الإيرانية لا يحق له أن يشفق على شعب إيران".

وقتل تسعة أشخاص ليل الاثنين في وسط إيران حيث حاول متظاهرون مهاجمة مركز شرطة، بحسب الإعلام الرسمي. وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 21 قتيلا بينهم 16 متظاهرا، منذ أن انطلقت التظاهرات الخميس في مشهد (شمال شرق)، ثاني مدن إيران، قبل أن تنتشر سريعا وتمتد إلى جميع أنحاء البلاد.

وتركزت الاحتجاجات بصورة رئيسية في المدن الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه تم توقيف 450 شخصا في طهران منذ السبت، وفق السلطات التي نشرت قوات أمنية إضافية للتصدي للحركة الاحتجاجية التي لا يبدو أنها تتبع تنظيما معينا أو تقودها جهة معينة.