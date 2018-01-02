شبكة سعودية للأخبار تولد من قناة رسمية

الرياض - تستقبل قناة الإخبارية السعودية الحكومية العام 2018 بحلة جديدة بعد اعلان وزارة الثقافة والإعلام تحويل المحطة الى شبكة اخبارية ناطقة بالانكليزية فضلا عن العربية.

ويأتي القرار السعودي في اطار خطوات متسارعة لمواكبة التطوّرات شبه اليومية في المشهد الإعلامي المحلي والعالمي.

وستكون الشبكة قادرة على تطوير الخبرات المتعلقة بالأحداث وتحسين تغطية ومتابعة الأخبار المحلية والعالمية والتفاعل مع المتغيّرات.

وقال وزير الثقافة والإعلام العواد وزير الثقافة والإعلام ان ملكية الشركة ستكون مناصفة بين كل من هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة وكالة الأنباء السعودية.

واضاف ان القرار ياتي لتقديم إعلام سعودي مواكب، كما تسعى الشركة إلى التميّز في نشر المحتوى الحصري وفق معايير الصدق والدقة والموضوعية وتحقيق عائد مالي للاستثمار في قطاع الإعلام وإنشاء منصات جديدة للتوزيع الرقمي للوصول لصناعة محتوى منافس.

وأضاف العواد أن الخطوة تأتي في سياق مبادرات الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتمكين مؤسساتها المختلفة من مواكبة التطوّرات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإعلامية على مستوى المنطقة والعالم.

وتابع "لدينا مؤسسات إعلامية عريقة في المملكة العربية السعودية ونحن نعمل معها من أجل تمكينها وتقديم كل الدعم لها، لنقل رسالة المملكة إلى العالم باحترافية ومهنية عالية عبر استخدام أحدث التقنيات التي ستمكّن وسائل إعلامنا من المنافسة المهنية والتجارية".

وقال الوزير إن الشركة الجديدة تهدف إلى تنمية الصناعات الإعلامية وتعزيز تنافسها عالميا بما يؤدي إلى رفع الوعي بالمنجزات الوطنية مع تطوير بيئة محفّزة للأنشطة الثقافية والإعلامية وتعزيز حضور المملكة الإعلامي خارجيّا وإبراز منجزاتها على كافة الأصعدة ونقل المحتوى المحلي المعبّر عن قيم المجتمع وثقافته الأصيلة إلى العالم.

وسيرأس مجلس إدارة الشركة الجديدة مجلس تنفيذي مكوّن من سبعة أعضاء، وهم ثلاثة أعضاء من وزارة الثقافة والإعلام ومستقلين من القطاع الخاص وعضوان من الإذاعة والتلفزيون ومثلهما من وكالة الأنباء السعودية. ومن المقرّر أن تبدأ الشركة مهامها قريبا بعد اكتمال الإجراءات الإدارية.

يذكر ان "الاخبارية" هي القناة التلفزيونية السعودية الرابعة التابعة لقنوات التلفزيون السعودي الحكومية.

وتهتم القناة بالاخبار العالمية والعربية والمحلية وتهدف إلى تقديم صورة جديدة عن المملكة.

وبدأت المنصة البث فعليا في 2004 عبر بث فضائي بواقع 12 ساعة يوميا ليصل البث إلى مدار الأربع والعشرين ساعة.