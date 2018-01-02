تأهب لتسيير ثلاث رحلات أسبوعيا من القاهرة إلى موسكو

القاهرة - أعلن مسؤول في شركة مصر للطيران (حكومية)، الثلاثاء، عن تسيير ثلاث رحلات طيران أسبوعيا بين القاهرة وموسكو اعتبارا من فبراير/شباط.

وقال المسؤول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، إن الرحلات الإسبوعية الثلاث ستقلع جميعها من مطار القاهرة الدولي، بدءا من الشهر المقبل عقب الحصول على موافقة السلطات الروسية".

تأتي الخطوة المصرية، تنفيذا لاتفاقية مشتركة مع موسكو تمت في ديسمبر/كانون أول، بشأن التعاون في أمن المطارات، تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين في الأول من فبراير/شباط 2018، بعد توقفها مدة عامين.

وتقوم شركة مصر للطيران حاليا، بإنهاء الترتيبات الخاصة باستئناف الرحلات الجوية إلى روسيا، وإعادة افتتاح مكتب الشركة في موسكو، والبدء في عمليات التشغيل الفعلي، بحسب المصدر ذاته.

وأوضح المسؤول أنه "سيتم إعلان جدول تشغيل رحلات الطيران إلى موسكو، بعد الحصول على موافقة سلطات الطيران المدني في روسيا".

وأوقفت موسكو رحلاتها إلى القاهرة، عقب تحطم طائرة روسية بعد وقت قصير من إقلاعها فوق شبه جزيرة سيناء (شمال شرق مصر) في أكتوبر/تشرين أول 2015، وقُتل جميع من كان على متنها وعددهم 224 شخصا.

لكن الخطوة الأهم بالنسبة للقاهرة، هو استئناف الرحلات من موسكو إليها لاستعادة الحركة السياحية الروسية، المتوقفة منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2015.