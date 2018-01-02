غلاكسي 9 على موعد مع الواجهات في مارس

سيول - كشف موقع مهتم بشؤون التكنولوجيا عن عزم العملاقة الكورية سامسونغ كشف النقاب عن هاتفها الاحدث غلاكسي 9 في مارس/اذار.

ووفقا لموقع غيزشينا (Gizchina) ستبدأ الشركة الكورية الجنوبية في تصنيع الهاتف منذ انطلاق العام الجديد.

وقال موقع "انردويد هيدلان"إن "التحضيرات في سامسونغ لإنتاج هاتفي غلاكسي 9 وغلاكسي اس 9 بلاس بدأت بالفعل.

وتسلمت الشركة بعض القطع الإلكترونية اللازمة لتصنيعهما، كشرائح حوسبة ضمن الوحدة الام تعاونت على تطويرها 5 شركات، وأنتجت بشكل فريد لتكون أصغر وتوفر مساحة أكبر في الأجهزة، الأمر الذي سيساعد سامسونغ على تزويد هواتفها ببطاريات أكبر وأكثر سعة.

ومن المفترض أن يأتي الهاتفان الجديدان ببطاريات بسعة 3200 و3800 ميللي أمبير.

كما تحدثت مصادر مقربة من سامسونغ عن بدء شركة باترون بتوريد كاميرات أمامية مزدوجة ستركب في هواتف غلاكسي اس القادمة وستدعم ميزة التعرف على الوجوه التي استخدمت في هواتف اس 8 بلاس وغلاكسي اس 8.

ويتطلع أنظار عشاق الهواتف الذكية بلهفة لمعرفة مزايا وخصائص أجهزة غلاكسي اس القادمة والتي يتوقع الاهلان عنها رسميا خلال معرض "MWC 2018" الذي سيعقد في الأول من مارس/اذار القادم في برشلونة، حيث من المفترض أن تأتي تلك الهواتف بميزات لم تشهدها هواتف الشركة الموجودة في الأسواق حاليا.

وتشير التسريبات الأخيرة، أن غلاكسي إس 9 سيتمتع أيضا بالحواف المنحنية الموجودة في النسخ السابقة، ولكن سيتم تقليل نسب الحواف العلوية والسفلية عما كان متواجدا في غلاكسي إس 8 أو غلاكسي نوت 8، لتوفير سعة شاشة لمسية أكبر.

وتشير التسريبات أيضا إلى أن سامسونغ أضافت في الجزء الخلفي من الجهاز مستشعر جديد، متوقع أن يكون ماسح ضوئي لبصمات الأصابع، وليس مجرد مستشعر بصمات أصابع معتاد.

والنقل المرجح لمستشعر بصمة الأصابع في الهاتفين الجديدين إلى الجهة الخلفية من الجهاز أسفل الكاميرا الخلفية المزدوجة بدل وضعه بجوار الكاميرا ياتي سبب شكوى عدد من المستخدمين من لمسهم زجاج عدسة الكاميرا بدلاً من مستشعر البصمة، وهو ما يؤثر على جودة الكاميرا.

وسيتم تزويد الكاميرات الأمامية بمستشعرات جديدة ستجعل تصوير لقطات السيلفي أسهل وأفضل بصورة كبيرة.

أما بالنسبة للمعالج فتشير التقارير إلى أن الشركة تجهز أقوى معالج في العالم لتدعم به هاتفها الأحدث، من إنتاج شركة "كوالكوم" الأميركية من نوع "سنابدراغون 845" وبسعة ذاكرة وصول عشوائي "رام" وسعة تخزين داخلية استثنائية، ولكن لم يتم الكشف عنها بعد.