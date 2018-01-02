كاتي بيري تغني للعام الجديد في أبوظبي

أبوظبي - ألهبت المغنية العالمية كاتي بيري حماس الجمهور الذي احتشد في ميدان دو بجزيرة ياس للاستمتاع بحفل رأس السنة.

وتفاعل الجمهور من مختلف الأعمار، مع النجمة العالمية منذ لحظة دخولها على خشبة المسرح وأدائها لأغنية "دارك هورس".

وقدمت بيري مجموعة من أغانيها، مثل "هوت نو كولد " و"سويتش سويتش".

وظهرت بيري بأكثر من إطلالة جريئة وغريبة خلال الحفل الذي شهد تنظيمًا أمنيًا كبيرًا للنجمة العالمية.

وأطلت الفنانة المشهورة في إحدى الفقرات بفستان أحمر مع غطاء للشعر، وظهرت مرة بفستان أسود يشبه "المايوه" مع ذيل طويل، وظهرت أيضًا في إطلالة قريبة من الإطلالات الفرعونية، حيث صعدت على مسرح أعلى من مستوى الجمهور وكان خلفها أجنحة بيضاء كبيرة.

وعمت الفرحة والاحتفالات والاضواء المبهرة مختلف المناطق في الامارات احتفالا بالعام الجديد.

واحتفلت دبي بحلول العام 2018 بعرض ضوئي مبهر في وسط الامارة على برج خليفة، أطول مبنى في العالم، بينما اضاءت الالعاب النارية مناطق اخرى في المدينة الخليجية التي تستقطب ملايين السائحين سنويا.

واحتشد مئات الاف الاشخاص في محيط برج خليفة لمشاهدة عرض الليزر الذي حل هذا العام محل الالعاب النارية التقليدية.

وكانت سلطات الامارة اعلنت انها تستهدف دخول موسوعة "غينيس" للارقام القياسية كأضخم عرض ليزر على مبنى.

وتخلل الحفل الضخم الذي صممته النجمة العالمية كاتي خصيصاً لدولة الإمارات، باقة من العروض المميزة للألعاب النارية.

والحفل مقدم من "دو لايف" وتم تنظيمه من طرف "فلاش للترفيه" بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة الاماراتية وجزيرة ياس.

وعبرت كاتي، قبل الحفل، عن حماسها الشديد لإحياء حفلها التاريخي في أبوظبي، قائلةً: "تغمرني السعادة البالغة برؤيتكم وتقديم أول حفل ليّ في أبوظبي. فلا شك أن هذا الحفل يمثل خير بداية لاستقبال العام الجديد!"

وكاتي تحظى بشعبية جارفة على مواقع التواصل الاجتماعي ولقبت بـ"ملكة تويتر الجديدة".

تجاوزت نجمة البوب الأميركية كاتي بيري المغني الكندي جاستن بيبر في عدد المتابعين على خدمة تويتر.

وأظهرت آخر الأرقام المتعلقة بحساب بيري أن المغنية بات لها 46 مليونا و535 ألفا و892 متابعا على شبكة التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن كاتي بيري تتمتع بفرص قوية لتصبح أول شخص يتجاوز عدد متابعيه على تويتر عتبة الخمسين مليونا.