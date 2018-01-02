مصر تمدد حالة الطوارئ مع استمرار خطر الإرهاب

القاهرة - أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من 13 يناير/كانون الثاني.

ويأتي تمديد حالة الطوارئ فيما شهدت مصر في نهاية 2017 لاعتداء ارهابي استهدف كنيسة مارمينا في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة أسفر عن مقتل 10 مسيحيين وعنصر شرطة مسلم، فيما يعد الاعتداء أحدث حلقة في سلسلة اعتداءات تعرضت لها مصر في الأشهر الماضية.

وكانت القاهرة قد أعلنت حالة الطوارئ بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في أبريل/نيسان 2017 أسفرا عن مقتل 45 شخصا وإصابة عشرات آخرين وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنهما.

ومددت حالة الطوارئ في يوليو/تموز ثم أعلنت من جديد في أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".

وجاء في الجريدة الرسمية أن القرار صدر بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2017.

ويتطلب تمديد حالة الطوارئ موافقة مجلس النواب على القرار بأغلبية الثلثين.

وتشن جماعة ولاية سيناء الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد هجمات على قوات الأمن في شمال سيناء منذ سنوات.

وفي العام الأخير امتدت هجماتها لتشمل مسيحيين ومدنيين آخرين. وأعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم استهدف كنيسة ومتجرا يملكه مسيحي في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة يوم الجمعة الماضي أودى بحياة عشرة مسيحيين ورجل شرطة مسلم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني أسفر هجوم استهدف مسجدا في شمال سيناء عن مقتل أكثر من 300 شخص وهو الهجوم الأكبر في تاريخ البلاد المعاصر.

ويُعتقد على نطاق واسع أن تنظيم الدولة الإسلامية هو من نفذ الهجوم لكن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنه حتى الآن.