استئناف وزير سعودي لعمله يعكس نزاهة حملة مكافحة الفساد

الرياض - شارك الوزير السعودي ابراهيم العساف الذي كان موقوفا على خلفية التحقيقات بالفساد في المملكة في جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء بعد أن "ثبتت براءته"، بحسب وسائل إعلام.

ويعكس الافراج عن العساف نزاهة الحملة على الفساد التي شكك فيها البعض وعزاها لأسباب سياسية.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أوضح في مقابلة صحفية سابقة أن لا أسباب سياسية وراء احتجاز العشرات من الأمراء ورجال الأعمال ووزراء حاليين وسابقين، مذكرا بأن الحملة من شأنها أن تدفع إلى نمو اقتصادي أفضل ومشددا على أن محاسبة الفاسدين لا تستثني أميرا أو وزيرا، في إشارة إلى عدم وجود انتقائية في المحاسبة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الثلاثاء على حسابها على تويتر صورا للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد وللوزير العساف خلال الجلسة.

وأشارت صحيفة "سبق" السعودية المقربة من الحكومة إلى أن العساف "عاد لممارسة عمله" الثلاثاء "بعد ثبوت براءته من التهم التي وجهت له ومغادرته فندق ريتز كارلتون"، حيث يحتجز عدد من المشتبه بتورطهم في قضايا فساد مالي واداري.

والعساف وزير دولة ووزير سابق للمالية وهو أحد الذين شملتهم حملة مكافحة الفساد في نوفمبر/تشرين الثاني التي طاولت أكثر من مئتي شخص بينهم أمراء ووزراء ورجال أعمال.

واوقفت معظم تلك الشخصيات في فندق ريتز كارلتون في الرياض على ذمة التحقيقات في ملفات فساد واسعة.

وأعلن النائب العام السعودي سعود المعجب أن غالبية الموقوفين في الحملة ضد الفساد وافقوا على تسوية أوضاعهم.

ويعتبر الأمير الملياردير الوليد بن طلال أبرز الشخصيات التي استهدفتها حملة مكافحة الفساد.

وتؤكد السلطات السعودية أن الحملة استهدفت مكافحة الفساد المستشري في المملكة التي تسعى إلى تنويع اقتصادها الذي يعتمد بشكل شبه كلي على النفط.

وكان الأمير محمد قد أعلن عن خطة اقتصادية طموحة تستهدف تخليص المملكة من ادمان النفط والتركيز على تنويع مصادر الدخل.

وأشارت الموازنة السعودية للعام 2018 إلى وجود مؤشرات ايجابية تدفع نحو استعادة المملكة لتوازناتها المالية بعد الصدمة النفطية الأخيرة التي بدأت بتهاوي أسعار النفط في منتصف 2014 بنحو 50 بالمئة قبل أن تأخذ في التعافي مع اقرار دول منظمة أوبك وأعضاء منتجين من خارجها اتفاق لخفض الانتاج جرى تمديده أكثر من مرة لكبح تخمة المعروض النفطي واعادة التوازن لأسعار النفط في الأسواق العالمية.