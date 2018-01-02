ألمانيا لا تستبعد الطابع الإرهابي لهجوم بسكين في برلين

برلين - أكدت الشرطة الألمانية الثلاثاء أنها لا تستبعد وجود دوافع ارهابية خلف مهاجمة شاب سوري "مختل" بسكين ركابا في محطة مترو أنفاق في برلين ليلة رأس السنة قبل توقيفه.

وأفاد شهود عيان أن الشاب البالغ من العمر 23 عاما والذي عرفته الشرطة باسم "أحمد ال-هـ" هاجم عدة أشخاص بسكين "دون أسباب واضحة" في محطة انفاق بايرايشر بلاتز في جنوب برلين ليلة رأس السنة، وفق ما جاء في تقرير للشرطة.

لكن صحيفة "تاجسبيغل" ذكرت أن الشاب السوري سأل رجلا ألمانيا يبلغ من العمر 50 عاما عن جنسيته ونعته بـ"الكافر" قبل أن يطعنه.

وتعرض الرجل الألماني لإصابة طفيفة، لكنه رفض تلقي رعاية طبية، حسب ما أشارت الشرطة.

ونجت سيدة رفقة طفلتها الصغيرة دون جروح من اعتداء الشاب السوري، حسب ما جاء في تقرير تاجسبيغل.

وقالت الشرطة إن المهاجم الذي ذكرت الصحيفة أنه كان معروفا للسلطات بعد أن تورط سابقا في عدة شجارات، "بدا مختلا" حين أقدمت الشرطة على اعتقاله استجابة لاتصالات الطوارئ.

وبعد السيطرة عليه وتوقيفه، أرسلت الشرطة الشاب السوري إلى عيادة طبية حيث خضع لكشف بواسطة طبيب نفسي.

وقال متحدث باسم الشرطة "لا يمكن تأكيد أو نفي التقارير، نفحص إذا ما كان هناك خلفية إسلامية" متطرفة وراء الاعتداء.

وأشار تقرير الشرطة إلى أن التحقيقات نقلت إلى وحدة تتعامل مع الجرائم ذات الدوافع السياسية.

وتقدر الاستخبارات الخارجية الألمانية بنحو عشرة آلاف عدد الاسلاميين المتطرفين الذين يشتبه بأن 1600 منهم يمكنهم التحرك عمليا في ألمانيا.

والسلطات الألمانية في حالة استنفار منذ العام ونصف العام بسبب عدد من الهجمات ذات الطابع الاسلامي المتطرف التي وقعت أو كان مخططا لها، خصوصا عملية الدهس التي أسفرت عن سقوط 12 قتيلا في ديسمبر/كانون الأول 2016 في سوق بمناسبة عيد الميلاد في برلين.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية عددا من الاعتداءات في ألمانيا في العام 2016، من بينها قتل مراهق في هامبورغ وتفجير انتحاري في مدينة آنسباخ في جنوب ألمانيا أسفر عن اصابة 15 شخصا وهجوم بواسطة فأس في قطار في ولاية بافاريا أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.