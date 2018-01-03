مانشستر سيتي يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الانكليزي

لندن - استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع كريستال بالاس في الجولة الماضية، وذلك بتغلبه على واتفورد 3-1 الثلاثاء في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة انكلترا التي شهدت مواصلة توتنهام لنتائجه القوية في الاونة الاخيرة.

ورفع سيتي رصيده الى 62 نقطة بفارق 15 نقطة عن منافسه المباشر وجاره مانشستر يونايتد.

وتختتم المرحلة الاربعاء بلقاء قمة بين ارسنال وتشلسي. ويستطيع تشلسي استعادة المركز وتقليص الفارق الى 14 نقطة عن المتصدر في حال فوزه.

وكان التعادل مع كريستال بالاس اوقف سلسلة من 18 انتصارا متتاليا لسيتي وحرمه من معادلة الرقم القياسي من الانتصارات المتتالية في احدى البطولات الخمس الكبرى.

وتعافى صانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين احد نجوم الموسم الحالي من اصابة مقلقة تعرض لها ضد كريستال بالاس قبل يومين وشارك اساسيا الى جانب الاسباني دافيد سيلفا الذي غاب عن المباراة الاخيرة. في المقابل عاد ايضا وبعد غياب اكثر من شهر قلب الدفاع جون ستونز.

اما مهاجم مانشستر سيتي البرازيلي غابريل جيزوس فسيغيب عن الملاعب لفترة قد تتراوح من ثلاثة اسابيع الى ثلاثة اشهر لاصابة في الرباط الخارجي لركبته اليسرى ضد بالاس بالذات.

واحتاج سيتي الى 40 ثانية ليفتتح التسجيل امام واتفورد عندما مرر الالماني ليروي ساني كرة عرضية متقنة داخل المنطقة تابعها رحيم ستيرلينغ غير المراقب من مسافة قريبة داخل الشباك رافعا رصيده الى 14 هدفا في الدوري المحلي هذا الموسم.

وبدا واتفورد الذي خسر على ملعبه امام مانشستر سيتي ذهابا بسداسية نظيفة تائها في الملعب وسرعان ما تلقت شباكه الهدف الثاني عندما مرر دي بروين كرة عرضية تابعها مدافع واتفورد كريستيان كاباسيلي خطأ في مرمى فريقه (13).

واضاع المهاجم الارجنتيني سيخو اغويرو فرص سهلة عندما وصلته الكرة من دي بورين اثر هجمة مرتدة سريعة لكنه سدد بين يدي الحارس البرازيلي هوريليو غوميز (45).

لكن اغويرو عوض ذلك منتصف الشوط الثاني عندما تابع كرة فشل في التقاطها الحارس البرازيلي ليتابعها داخل الشباك رافعا رصيده الى 13 هدفا في الدوري هذا الموسم (64).

ونجح واتفورد في تسجيل هدف شرفي بواسطة اندي غراي قبل نهاية المباراة بسبع دقائق.

توتنهام يواصل تألقه

وواصل توتنهام عروضه القوية في الاونة الاخيرة وعاد بفوز ثمين من ارض سوانسي سيتي بهدفين نظيفين تناوب على تسجيلهما الاسباني فرناندو يورنتي بكرة رأسية اثر تمريرة من صانع الالعاب الدنماركي كريستيان اريكسن في مرمى فريقه السابق (12)، وديلي الي (89) بتمريرة من هاري كاين الذي شارك منتصف الشوط الثاني.

ورفع توتتهام رصيده في المركز الخامس الى 40 نقطة متخلفا بفارق 4 نقاط عن ليفربول الرابع لكن الاول يملك مباراة مؤجلة يخوضها الخميس ضد جاره وست هام.

وحذا حذوه كريستال بالاس بفوزه على ساوثمبتون في عقر دار الاخير 2-1. سجل للفائز جيمس ماكارثر (69) ولوكا ميليفويفيتش (80)، بعد ان تقدم الخاسر بهدف لشيبان لونغ (17) هو الاول له منذ نيسان/ابريل الماضي في الدوري المحلي.

وتابع بالاس بالتالي نتائج الجيدة بعد ان انتزع التعادل من مانشستر سيتي قبل يومين.

وسجل المهاجم الفارع الطول اندي كارول هدفي وست هام في مرمى ضيفه وست بروميتش البيون في الدقيقتين 59 و90 ليمنح الفوز لفريقه بعد ان تقدم الخاسر عن طريق جيمس ماكلين.

ولم يفز وست بروميتش في ست مباريات منذ ان تولى الن بارديو تدريبه خلفا لتوني بوليس الشهر الماضي.