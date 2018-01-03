خسارة مفاجئة لنابولي في عقر داره

روما - خرج نابولي متصدر الدوري المحلي في ايطاليا من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ايطاليا بخسارته على ملعبه ساو باولو امام اتالانتا 1-2 الثلاثاء.

وسجل هدفي اتالانتا الذي يحتل مركزا وسطا في الدوري المحلي كل من تيموثي كاتاني (50) واليخاندرو غوميز (81)، وللخاسر البلجيكي دريس مرتينز (84) بعد نزوله بديلا لخوسيه ماريا كاليخون في الدقيقة 56.

وكان نابولي بلغ الدور نصف النهائي الموسم الماضي، الا انه خسر أمام يوفنتوس 4-5 بمجموع مباراتي الذهاب والاياب، علما ان نادي السيدة العجوز أحرز اللقب بفوزه في النهائي على لاتسيو 1-صفر.

وتقام المباراة الاخيرة في هذا الدور الاربعاء بين يوفنتوس وجاره تورينو على ان يقابل الفائز منهما اتالانتا.

وكان ميلان ولاتسيو ضمنا بلوغ نصف النهائي الاسبوع الماضي بفوزهما على انترميلان وفيورنتينا تواليا.