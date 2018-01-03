شارابوفا تكافح في دورة شينزين للتنس لاستعادة مكانتها

شينزين (الصين) - احتاجت الروسية ماريا شارابوفا الى ثلاث مجموعات لحجز بطاقتها الى الدور ربع النهائي من دورة شينزين الصينية الدولية في التنس، بفوزها الثلاثاء على الأميركية اليسون ريسك 3-6 و6-4 و6-2.

وعانت الروسية البالغة 30 عاما لتخطي عقبة ريسك التي كانت تطمح لاحراز فوزها الأول على منافستها المتوجة بخمسة ألقاب في البطولات الكبرى، لكن الأخيرة نجحت في النهاية بالخروج منتصرة بعد ساعتين ونصف تقريبا.

واشارت شارابوفا التي تحاول استعادة مكانتها ونسيان الفترة السوداء التي مرت بها جراء ايقافها 15 شهرا بسبب تناولها مادة محظورة، الى أنها سعيدة "بخوض هذا النوع من المباريات. ورغم أني كنت أفضل فوزا سريعا وسهلا، إلا أننا نحتاج الى هذا النوع من المباريات لاسيما في ظل فترة التحضيرات القصيرة التي تفصلنا عن استراليا المفتوحة".

وحققت شارابوفا المصنفة حاليا في المركز 59 عالميا، 34 ضربة ناجحة و11 ارسالا ساحقا ونجحت في انقاذ 7 من 10 فرص حصلت عليها ريسك لكسر ارسال منافستها الروسية التي تلتقي في ربع النهائي مع الكازخستانية زارينا دياس التي أقصت الصينية شواي جانغ المصنفة ثالثة بالفوز عليها 6-3 و6-7 (5-7) و6-4.

ولم تكن حال اللاتفية يلينا اوستابنكو المصنفة ثانية أفضل من شواي جانغ إذ ودعت الدورة من الدور الأول على يد التشيكية كريستينا بليسكوفا بخسارتها أمامها 1-6 و4-6.

وتأتي خسارة بطلة رولان غاروس لعام 2017 بعد ايام معدودة من فوزها على الأميركية سيرينا وليامس التي سجلت السبت في دورة ابوظبي الاستعراضية عودتها الى الملاعب للمرة الأولى منذ مطلع العام الماضي نتيجة حملها ثم وضعها مولودتها الأولى.