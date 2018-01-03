وزنياكي تتابع تقدمها بقوة في بطولة أوكلاند للتنس

واصلت كارولين وزنياكي مسيرتها الرائعة بعد التألق في نهاية الموسم الماضي وقدمت عرضا قويا لتفوز 6-2 و6-2 على الكرواتية بترا مارتيتش لتبلغ دور الثمانية في بطولة أوكلاند للتنس الأربعاء.

وأنهت اللاعبة الدنماركية المصنفة الثالثة عالميا عام 2017 بإحراز أكبر لقب في مشوارها في البطولة الختامية في سنغافورة ونجحت في بداية موسمها الجديد في تحقيق فوز كبير على ماديسون برينغل قبل أن تسحق مارتيتش في 53 دقيقة.

وقالت وزنياكي، التي ارتكبت ثمانية أخطاء سهلة، في مقابلة عقب اللقاء "أحاول الحفاظ على جديتي في اللعب".

وأضافت "لا أزال أرتكب بعض الأخطاء السهلة. سأحتاج إلى عدة مباريات قبل الوصول إلى 100 بالمئة من مستواي لكني رغم ذلك ظهرت بشكل قوي الأربعاء".

وكسرت المصنفة الأولى بالبطولة إرسال منافستها مبكرا لتتقدم 3-صفر ثم كررت كسر إرسال اللاعبة الكرواتية في الشوط الثامن لتحسم المجموعة الأولى في 24 دقيقة.

وحاولت مارتيتش التعويض سريعا في المجموعة الثانية وكسرت إرسال وزنياكي لتتقدم 2-صفر لكن اللاعبة الدنماركية حققت الفوز في ستة أشواط متتالية لتصبح على موعد في دور الثمانية مع الأميركية الشابة صوفيا كينين.