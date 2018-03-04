فوز ثمين ليوفنتوس قبل قمته مع توتنهام الانكليزي

روما - حسم يوفنتوس الثاني وبطل المواسم الستة الاخيرة القمة الاولى مع مضيفه لاتسيو السبت في المرحلة السابعة والعشرين في الدوري الايطالي لكرة القدم بهدف وحيد في الوقت القاتل، في حين سقط نابولي المتصدر في الثانية امام ضيفه روما 2-4.

على ملعب "الاولمبيكو" في العاصمة، بقي القلق مسيطرا على لاعبي ومشجعي يوفنتوس الذي يملك مباراة مع اتالانتا من المرحلة السابقة تأجلت بسبب الثلوج، حتى الوقت بدل الضائع حيث تمكن نت تسجيل الهدف الوحيد متشبثا بثقافة الفوز التي لن يحيد عنها.

وقدم الفريقان عرضا ضعيف المستوى في مباراة مقفلة، ولم يسدد لاعبو يوفنتوس اي كرة بين الخشبات في الشوط الاول، فيما ابطل حارسه المخضرم جانلويجي بوفون الفرصة الوحيدة للاتسيو من رأسية محكمة للصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (20).

وخاض يوفنتوس المباراة من دون اهم مهاجميه بسبب الاصابة وفي مقدمهم الارجنتيني غونزالو هيغواين والكولومبي خوان غييرمو كودرادو والايطالي فيديريكو برنارديسكي.

وفي الشوط الثاني، لم تتحسن الحال عما كانت عليه في الاول، حتى تمكن الارجنتيني باولو ديبالا من تسجيل اهم اهدافه مع فريق "السيدة العجوز" في الدقيقة الثالثة من الوقت المضاف بعدما تلقى كرة من دانييلي روغاني وهرب من مدافعين اثنين ثم اطلقها بيسراه في اعلى الزاوية اليسرى، رافعا رصيده الى 15 هدفا في البطولة.

ورغم صعوبة الفوز، تعتبر النتيجة ثمينة والتجربة ناجحة بالنسبة الى يوفنتوس قبل المواجهة الصعبة ايضا في اياب ثمن النهائي الاربعاء مع توتنهام الانكليزي الفائز اليوم على هادرسفيلد 2-صفر الدوري المحلي.

وكان الفريق اللندني تمكن قبل ثلاثة اسابيع من قلب تخلفه بهدفين نظيفين في الدقائق التسع الاولى من مباراة الذهاب على ملعب "يوفنتوس ستاديوم" في تورينو، الى تعادل ثمين 2-2.

- فوز كبير -

وتوقف رصيد لاتسيو عند 52 نقطة وفقد المركز الثالث لصالح روما الذي رفع رصيده الى 53 نقطة بعد ان حقق فوزا كبيرا على مضيفه نابولي المتصدر، وقد يصبح خامسا في حال فوز انتر ميلان (51) على مضيفه وجاره ميلان في قمة ثالثة الاحد في ختام المرحلة.

من جانبه، رفع يوفنتوس رصيده الى 68 نقطة وصار على بعد نقطة واحدة من نابولي الذي لم يستغل عامل الارض والجمهور على ملعب سان باولو.

وبكر لورنتسو اينسينيي في التسجيل لنابولي بعد ان تلقى كرة من البرتغالي ماريو روي (6)، ولم يتأخر رد روما اكثر من دقيقة عبر التركي جنكيز اوندر اثر تمريرة بينية من البلجيكي راديا ناينغولان (7).

وتقدم روما بعد ان مرر اليساندرو فلورنتسي كرة عرضية تابعها البوسني ادين دزيكو برأسه في الشباك (26).

وفي الشوط الثاني، صعب فريق العاصمة مهمة مضيفه بتسجيله الهدف الثالث بواسطة دزيكو اثر تمريرة من الصربي الكسندر كولاروف (73) رافعا رصيده الى 13 هدفا هذا الموسم.

وقضى دييغو بيروتي على الامل الاخير للمتصدر بتعديل النتيجة عندما اضاف الهدف الربع لروما من مجهود فردي بعد ان تلقى كرة داخل المنطقة (79).

ولم تمنع النتيجة الكبيرة نابولي من تقليص الفارق بهدف ثان سجله البلجيكي درايس مرتنز بتسديدة من خارج المنطقة (90+2).

وفي مباراة ملونة بالبطاقات اولها حمراء في وجه مدافع بولونيا، الكوستاريكي جانكارلو غونزاليز في الدقيقة العاشرة، فاز سبال على ضيفه بهدف وحيد سجله مطلع الشوط الثاني البرتو غراسي (48).

ورفع سبال رصيده الى 23 نقطة في المركز السادس عشر، لكنه لا يزال مهددا بالعودة الى الدرجة الثانية، مقابل 33 لبولونيا القابع في مركز دافىء حاليا على جدول الترتيب.

وتختتم المرحلة الاحد بست مباريات اخرى فيلعب جنوى مع كالياري، واتالانتا مع سمبدوريا، وكييفو مع ساسوولو، وتورينو مع كروتوني، واودينيزي مع فيرونتينا، وبينيفينتو مع هيلاس فيرونا.