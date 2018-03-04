ريال مدريد يحقق المطلوب امام خيتافي

مدريد- حقق ريال مدريد فوزا مهما على ضيفه خيتافي السبت في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم، فيما سجل نجمه البرتغالي هدفه الـ 300 في البطولة.

على ملعب سانتياغو برنابيو، تجاوز بطل الموسم الماضي آثار هزيمته غير المتوقعة في الوقت بدل الضائع على ارض اسبانيول (صفر-1) في المرحلة السابقة، وبات مستعدا لمواجهة مضيفه باريس سان جرمان الثلاثاء في اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا بعد ان فاز على ملعبه ذهابا 3-1.

وسيطر ريال مدريد على المجريات، وتعددت محاولاته لكنه لم ينجح في زيارة شباك ضيفه الا في الدقيقة 24 بعد دربكة وصلت منها الكرة الى الويلزي غاريث بايل في مكان قريب ودون رقابة تابعها بيسراه قوية في الزاوية اليسرى البعيدة عن متناول الحارس الارجنتيني لخيتافي اميليانو مارتينيز.

- الهدف رقم 300 لرونالدو -

وقبيل صافرة نهاية الشوط الاول، سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني من دربكة مشابهة بعدما لعب الكرة من بين اقدام ثلاثة مدافعين على يمين الحارس (45+1).

والهدف يحمل الرقم 300 للبرتغالي مع ريال مدريد في 286 مباراة في الليغا، ليصبح ثاني افضل مسجل بعد نجم برشلونة، الارجنتيني ليونيل ميسي، (372 هدفا في 408 مباريات).

ونقصت صفوف خيتافي في مستهل الشوط الثاني بعد نيل الفرنسي لويك ريمي الانذار الثاني اثر خطأ ضد ناتشو (47)، لكن النتيجة جاءت معاكسة مع نزول خورخي مولينا "المحظوظ" في مواجهة ريال مدريد حيث حصل على ركلة جزاء اثر عرقلته من قبل ناتشو نفذها فرانشيسكو بورتيو على يسار الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس مقلصا الفارق (66).

وسجل كريستيانو رونالدو هدفا آخر الغاه الحكم محتسبا خطأ ضده (68)، لكنه عوض بهدف رائع من متابعة رأسية لكرة رفعها البرازيلي مارسيلو من الجهة اليسرى (78) وخرج تاركا مكانه لماركو اسينسيو.

والهدف هو السابع عشر لرونالدو في البطولة الحالية فصعد الى المركز الثالث في ترتيب الهدافين خلف ميسي (23) وزميله في برشلونة الاوروغوياني لويس سواريز (20).

وفي الوقت بدل الضائع، اصابت كرة قوية اطلقها بايل من مسافة بعيدة اسفل القائم الايمن وخرجت (90+2).

ومني خيتافي بهزيمته التاسعة فعادل ارقامه في 27 مباراة حيث حقق تسع انتصارات وتسع تعادلات.

- اشبيلية يعزز -

عزز اشبيلية موقعه الخامس بفوزه على ضيفه اتلتيك بلباو 2-صفر، وهدد جيرونا الوافد الجديد فرص مضيفه فياريال الاوروبية بفوزه عليه بنتيجة مماثلة.

ورفع اشبيلية رصيده الى 45 نقطة متمسكا بفرصة المشاركة في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ)، فيما بقي اتلتيك بلباو في المركز الثاني عشر وله 32 نقطة.

ويدين اشبيلية بالفوز الرابع عشر هذا الموسم للكولومبي لويس مورييل الذي افتتح التسجيل اثر تمريرة من الارجنتيني فرانكو فاسكيز (27)، وللاخير الذي عزز هذا التقدم بالهدف الثاني بعد عرضية من الفرنسي ستيفن نزونزي تابعها برأسه في الشباك (32).

وفي المباراة الثانية، سجل الاوروغوياني كريستيان ستواني الهدف من ضربة رأس بعد تمريرة من بورخا غارسيا في الدقيقة السادسة عشرة.

وسعى فياريال الى تعديل النتيجة فسيطر في ما تبقى من الشوط الاول وطوال الثاني وحاصر ضيفه في مناطقه الدفاعية، لكن الاخير ارتد في هجمة خاطفة وسريعة من تمريرتين فقط من الهندوراسي انطوني لورنزو الى بورتو وبالعكس، وشاهد الاول الحارس سيرخيو اسينخو متقدما فارسل الكرة من نحو 30 مترا استقرت في الشباك (80).

وبعد نحو دقيقة، كرر الثنائي نفسه المحاولة، وانفرد لورنزو هذا المرة بالحارس اسينخو وهرب منه وسدد الكرة من مسافة قريبة جدا لكن في جسم احد اللاعبين الذي اغلق الزاوية في وجهه (81).

وصار رصيد جيرونا، احد المفاجآت في موسمه الاول في الدوري الاسباني، 40 نقطة وصعد الى المركز السابع بفارق نقطة واحدة عن فياريال صاحب المركز الاخير المؤهل الى الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

وفشل ايبار في التقاط الفرصة لمزاحمة فياريال على اللعب اوروبيا بعد ان اكتفى بالتعادل مع مضيفه ديبورتيفو لا كورونيا قبل الاخير والمهدد بالهبوط والذي نقصت صفوفه بطرد مكسيم كوفال (39)، بهدف للياباني تاكاشي اينوي (11) مقابل هدف لفلورين اندوني (33).

وفاز ليغانيس على ملقة الاخير بهدفين نظيفين لخافيير ايراسو (55) والمغربي نور الدين امرابط (62).

ويلعب الاحد ليفانتي مع اسبانيول، وبرشلونة المتصدر (66 نقطة) مع اتلتيكو مدريد الثاني (61)، وريال سوسييداد مع ديبورتيفو الافيس، وفالنسيا مع ريال بيتيس.

وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء سلتا فيغو مع لاس بالماس.