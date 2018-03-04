سليم نزال: الشعر سيظل دوما نقيضا للتشوهات ومضادا لثقافة الحروب والكراهية

يخوض الدكتور نزال تجربة شعرية باللغة الانكليزية اثمرت حتى الان عن ثلاثة كتب ورابع قيد النشر. وهي تجربة حديثة لرجل انصب اهتمامه عدا عن التعليم الذي مارسه طوال حياته الكتابة في الفكر والسياسة والثقافة.

في حوارنا معه نحاول أن نتعرف منه على الظروف التي أدت الى هذا الانتقال النوعي من مرحلة ما يسميه هو الكتابات ذات الطابع الموضوعي الى الكتابة الشعرية التي تنطلق من الذات.

يعتقد الدكتور نزال ان تعدد دراساته التي بدأت في الادب وتاريخ الاديان وتاريخ الفكر هي التي أسست على الأغلب القاعدة للتنوع في كتاباته كما يعتبر ان تنوع قراءاته لللادب العالمي لا بد ان يكون له دور في صقل آفاقه الادبية. مثلما يعتقد ان اسفاره العديدة فى العالم لتقديم محاضرات فى جامعات ومراكز ثفافية من بيروت في الشرق الاوسط الى كوبنهاجن في اوروبا الى جاكارتنا في الشرق الاقصى مع كل ما تخللها من لقاءات وحوارات مع مقففين وكتاب من ثقافات متنوعة لا بد انه ايضا كان له دور ما.

ويعتقد الدكتور نزال انه أيا كان تخصص المرء على المستوى الاكاديمى الا ان تجربة الحياة لا تعرف التجزئة كما هو الامر في الاكاديميا. من وجهة نظره كتابته للشعر نوع من التمرد على عالم الكتابات ذات الطابع الموضوعي التي استغرقت معظم حياته.

وهو يعتقد انه وصل لمرحلة من العمر يرغب فيها ان يعبر عن ذاته بدون ان يتقيد بالنهج الموضوعي الذي هو سمة البحث العلمي. يقول الدكتور نزال إنه عندما ينتقل الى الشعر فهو يتحرر من منهجية البحث العلمي وينتقل الى ما هو نقيض للكتابة الموضوعية. البحث العلمي يتطلب من المرء أن يضع مسافة بينه وبين الموضوع اما في الشعر فالشاعر يكون هو ذاته كما هو. وهذا ما يريده الدكتور نزال في هذه المرحلة من العمر حيث يبدى ارتياحه أنه حقق بعض ما تمناه.

أما عن سبب كتابته الشعر بالانكليزية فانه يعتفد ان الامر لم يعد جديدا لان هناك الكثيرين من الكتاب العرب من يكتب بلغات غير عربية بداءا من مرحلة الادب المهجري مع جبران خليل جبران في اميركا الى امين المعلوف وعبداللطيف اللعبى في فرنسا إلى محفوظ مصيص في تشيلي .. الخ. كما يقول إن التاريخ العربي حافل بالعشرات من الفرس والأكراد واليهود والامازيغ ممن كتبوا باللغة العربية. وفي العصور الحديثة في اوروبا هناك كتاب كتبوا بالانكليزية مثل البولندي جوزف كونراد .. الخ.

ويعتقد نزال بأهمية تلاقح الحضارات، ويرى أن بوسع الثقافة أن تلعب دور الجسر الحضاري خاصة في هذه الأوقات الصعبة حيث التوترات والصراعات تأحذ منحى ثقافيا.

لكنه يشدد أنه حين يكتب الشعر بالانكليزية فهو ليس شاعرا انكليزيا بل عربيا يكتب بالانكليزية (وسواء عبرت عن هذا بطريقة مباشرة او غير مباشرة، فقصائدي تعكس ثقافتي العربية وروحي العربية ولا أحد يغير روحه).

يقول نزال إن الانتقال الى الشعر جاء بالصدفة تحت تاثير تجربة عاطفية حصلت له في مرحلة من العمر كان يتمنى معها لو يستطيع تدوينها بطريقة أو بأخرى. ولذا يرى ان ما فعله كان صياغة التجربة العاطفية في اطار شعري، كما كان مع اول ديوان صدر له تحت اسم "أغنيات حب على نهر الفيستولا). وجاء هذا الاسم لان العديد من قصائده ولدت في مقهى على نهر فيستولا الذي يخترق العاصمة البولندية.

كان النهر هادئا

كنا نتعانق بصمت

قالت: الكون متحد فينا

قلت: نحن متحدون في الكون

سرنا في وارسو القديمة

شربنا القهوة في مقهى وداعا افريقيا

هناك اندلعت انتفاضة وارسو

هناك سمعت صوت التاريخ

صوت الجنرال موموزفسكي يقول:

القتال حتى الموت

نظرت الى عيونها وقلت:

نحن نعيش في زمن أسطوري

يصف نزال هذه المرحلة بالقول: "بدا الامر لي مثيرا الى نحو ما. لكني لم أكن واثقا بقدرتي على صياغة التجربة من خلال الشعر. لكني بدأت اكتب وأعيد الكتابة. بعدها فكرت لم لا أصدرها في كتاب؟ هكذا ولد الكتاب الذي اعتبرته وثيقة شعرية تروى تجربة عاطفية. دفعته الى المطبعة في ظل مشاعر يتزاوج فيها القلق والفرح والاثارة".

لكن الأمر لم يتوقف على ديوان واحد، فقد صدر للشاعر ديوان ثان تحت عنوان "فيما وراء الغيوم البعيدة" وقصائد هذا الديوان في غالبيتها تأملات في الكون مثل القصيدة التي يتفتتح فيها الديوان والتي تحمل عنوان الكتاب:

هل من الممكن أن نرسم أحلامنا بين الغيوم

وأن نقول وداعا للارض

وأن نحصل على جنسية العصافير

هل من الممكن أن نكتب هناك قصتنا الاخيرة

بين الغيوم

ونرسلها للأرض على شكل قوس قزح

لتكون هدية للأرواح الحائرة

وهنا أتساءل إن كان نزال كما قال ستيفان سبندر إن الشعر الجيد يكمن في سعي الشاعر أن يذهب في أقصى مدى. نزال يقول إن وظيفة الشاعر أن يكتب بغض النظر عن المدى الذي يصل اليه. الشاعر لا يملك من وجهة نظرة لآلة قياس أو ترميموترا لقياس المدى أو لقياس البعد الجمالي في القصيدة. هذه أمور خارج منطق الرياضيات. كما أن نزال لا يعتقد أن هناك شاعرا جيدا وشاعرا سىئا، بقدر ما هناك شعر جيد وشعر أقل جودة وهو أمر في رأيه قد يكون في الديوان الشعري نفسه حيث هناك قصائد أفضل من الأخرى.

ويركز نزال على أهمية الشاعر المثقف الذي يستطيع أن يوظف الترسانة المعرفية في شعره، لأن مرحلة الانشغال بالقوافي صارت من التاريخ، ولم يعد هذا من مشاغل الشاعر. أما من حيث البعد الروحاني الواضح في قصائده فانه يرجع ذلك الى نزعة روحانية متأصلة فيه. كانت أصوات الاذان خاصة في الفجر وأصوات دقات أجراس الكنائس في صباحات الآحاد تشده الى التعالي أو الله.

(كانت توقظ في مشاعر خاصة تجعلنى دائم السؤال والتأمل حول المصير النهائي للإنسان). ولاحقا بدا يقرا جلال الدين الرومي وبدا يكتشف عوالم جديدة في الشعر الروحي.

لكن الشاعر ينتقل في كتابه "فلسطين في القلب" إلى مستوى آخر من الكتابة. لكن يبدو أن نزال له موقف من ما يسميه أدلجة الشعر. وفي هذا يحذر الشعراء الجدد الحاملين لقضايا وطنية أو سياسية من أن يجعلوا من القصيدة خطابا سياسيا.

يقول نزال إن اشعاره عن فلسطين تعكس الشعور القوي بالظلم الذى شعر به طوال حياته. وفي هذا يقول "لقد لازمني الشعور بالظلم طوال حياتي. منذ طفولتني كنت أشعر بالظلم من كل ما حصل ويحصل. حتى ان الامر يبدو لى نوعا من سوريالية ما. تخيل ان يأتي شخص من اوديسا في اوكرانيا مثلا لكي يقتلك ويشردك وأنت لا تعرف من هو وهو لا يعرف من أنت". تروي إحدى القصائد تجربته:

كان والدي صيادا في بحر الجليل

وأمي ككل الامهات تحب اطفلها

كنا نعيش كالآخرين

نفرح نحزن ونحلم

حين جاء الغزاة

فقدنا كل شيء

نراهم يحصدون قمحنا

ونحن نأكل الخوف

وأماكن طفولتنا

صارت نقاط تفتيش

ومواقع عسكرية

وصرنا غرباء

يعتقد نزال أن هذه التجربة الشعرية هي التي شجعته الدخول في عالم الكتابة المسرحية، كما هو الأمر في "الطريق الى بغداد" التي يقول إنها جاءت تعبيرا عن قمة الشعور بالغضب لما كان يراه من مشاهد دمار وقتل وخراب.

ويصف ظروف كتابته لهذه المسرحية قائلا: "كنت أرى خراب بلادنا على شاشات التلفزة وانا عاجز عن أن افعل شيئا. كتبت عن الربيع العربي ما لا يقل عن 30 مقالا بالعربية والانكليزية والنرويجية عدا عن المحاضرات، ولم يعد هذا يكفي في نظري. كنت أرى أوطاننا تتحطم وتصبح مثل أوراق متناثرة. شعرت برغبة جامحة ان أصرخ بأعلى صوتي: أرجوكم كفى قتلا!

مسرحيات "الطريق الى بغداد" حافلة بعناوين قاتمة تدل على حالة الضياع التي تمر بها المنطقة العربية من "الوحش قادم" الى "الفكرة القاتلة" الى "السفينة تغرق" إلى "لا شيء سوى الانتظار" .. الخ.

تقول ليلى في مسرحية "السفينة تغرق":

أرى الأمواج العاتية وهي تضرب بقوة

أيتها الاحزان القادمة

والتي تنتظر دورها لكي تأتى

أيها الرب القابع هناك ينظر لأحزاننا

اه كم نحتاج لنقطة ضوء

ولو في حجم شمعة!

وفي مسرحية "الوحش قادم" يخاطب ابو يوسف الزاهد الأهالي قائلا:

يظهر الوحش

عندما ينام الرعاة

الرعاة هم عقولكم وضمائركم

فايقظوهم

هيا حرروا انفسكم بانفسكم

واهزموا الوحش الذى في داخلكم!

وحول دور الشعر في المستقبل يرى نزال أن الشعر سيظل دوما نقيضا للتشوهات ومضادا لثقافة الحروب والكراهية، ويقول: "الشعر لحظة جمال في عالم نراه يتصدع كل يوم وأسعى أن تكون القصيدة نوعا من إسمنت جمالي لحماية العالم من الانهيار".