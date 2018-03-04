تونس تعلق الحوار مع معتصمي الحوض المنجمي وتتجه للقضاء

قرر يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية تعليق الحوار مع المحتجين في الحوض المنجمي لإنتاج الفوسفات وكلف وزير العدل القيام "فورا" بالملاحقات القضائية للمحتجين الذين يعمدون إلى تعطيل الإنتاج ونقله.

وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة مساء السبت "قرر مجلس وزاري مضيق تعليق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بمواقع إنتاج الفوسفات المعطلة وتجميد كل برامج الانتداب والتشغيل التي أعدتها شركة فوسفات قفصة وتعليق نتائج المناظرات إلى غاية استئناف الإنتاج ونقله بوتيرة عادية".

كما قرر "تكليف الجهات المختصة بتحديد المسؤوليات وتكليف وزير العدل بالقيام الفوري بالتتبعات القضائية ضد كل من يخرق القانون ويعمد إلى تعطيل الإنتاج ونقله".

وجاء القرار في أعقاب إعلان بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل قبل يومين عن إيقاف الحوار مع معتصمي الحوض المنجمي.

وكان المباركي قاد لقاءات ومشاورات مع المعتصمين بناء على مقترحات الحكومة القاضية بتوفير 7 آلاف فرصة عمل غير أن المباركي لفت إلى وجود طلبات وشروط وملاحظات ليس له صلاحية الاجابة عليها.

ومن المتوقع أن تعمق قرارات الشاهد أزمة الحوض المنجمي وتثير موجة من الاحتجاجات خاصة وأن اتحاد الشغل متمسك بـ"الحوار كطريقة وحيدة لإيجاد الحل".

وقال البيان إن "الحق في الاحتجاج الاجتماعي مضمون، طالما تم ذلك في إطار القانون، وأن تعطيل المرفق العام والصد عن العمل بالقوة يعد فعلا يعاقب عليه القانون".

ولفت إلى أن "الحكومة بقدر حرصها التام على حماية الحقوق والحريات المضمونة في الدستور فإنها حريصة على اتخاذ كل الإجراءات لضمان تطبيق القانون وحماية المصلحة الوطنية العليا".

وجدد المجلس الوزاري التزام الحكومة بتسريع نسق التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية بمحافظة قفصة من خلال تنفيذ كل البرامج التنموية التي تعهدت بها الدولة ودراسة وتنفيذ مشاريع تنموية جديدة لفائدة الولاية وتكليف وزير المالية بمتابعتها.

وكان خالد قدور وزير الطاقة والمناجم قال في وقت سابق إن استمرار توقف إنتاج الفوسفات من شأنه أن يقود إلى المزيد من الخسائر.

وشدد على ان الخسائر ستشمل عدة شركات عمومية منها الشركة التونسية للسكك الحديدية التي تنقل حوالي 50 بالمئة من حمولة الفوسفات من مناطق الإنتاج إلى مدينتي قابس وصفاقس، حيث تتم عمليات التصنيع والانطلاق نحو الأسواق الخارجية.

وجاء تعطل إنتاج الفوسفات كليا في الحوض المنجمي على خلفية الإعلان عن نتائج توظيف نحو 1700 عامل جديد في شركة فوسفات قفصة.

ويعمد المعتصمون إلى منع العمال من ممارسة وظائفهم وقطع الطرقات أمام الشاحنات حتى لا تنقل مادة الفوسفات إلى صفاقس وقابس.

ويقول مسؤولون إن حجم الرواتب يعد عبئا مع انفاق نحو 200 مليون دولارعلى حوالي 30 ألف موظف.

وقبل انتفاضة يناير 2011 كانت عائدات أرباح شركة فوسفات قفصة تناهز 2.2 مليار دولار، وتساهم بنسبة 10 بالمئة من اجمالي عائدات التصدير.

وكان يتم نقل الفوسفات إلى مختلف الأسواق الخارجية على متن 800 باخرة تغادر تونس سنويا باتجاه أكثر من 50 دولة.

وخلال العام 2017 انخفض انتاج الفوسفات التجاري بنسبة 36 بالمئة مقارنة مع توقعات الحكومة المقدرة بنحو 6.5 مليون طن.

ووفق بيانات رسمية لم يتجاوز إنتاج الفوسفات العام 2016 نحو 3.6 بالمئة وهو ما يمثل حوالي 30 بالمئة مقارنة بمستوى إنتاج الشركة ما قبل انتفاضة يناير وتراجعا بحوالي 45 بالمئة مقارنة بتوقعات الحكومة.

وألقى تراجع إنتاج الفوسفات بتداعيات سلبية على العديد من الشركات حيث تكبدت الشركة التونسية للسكك الحديدية خسائر تقدر بنحو 100 مليون دولار خلال السنوات السبع الماضية.