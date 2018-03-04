افيون بوتين

كان من الأفضل لو لم يهدّد الرئيس فلاديمير بوتين الولايات المتحدة والعالم بصاروخ جديد بعيد المدى قادر على بلوغ أي نقطة في العالم... وبالخبرات التي اكتسبها الجيش الروسي من خلال تجربة أسلحته في سوريا.

يبدو كلّ الكلام الصادر عن بوتين للاستهلاك الداخلي الروسي عشية خوضه انتخابات رئاسية ليس لديه ما يقدمه فيها لمواطنيه سوى اثارة المشاعر الوطنية بالفخر والاعتزاز والقوّة. بكلام أوضح يراهن بوتين، الذي يعرف تماما طبيعة المواطن الروسي، على انّ استعادة امجاد الاتحاد السوفياتي وروسيا القيصرية تجعل الأكثرية الساحقة تلتفّ حوله. لا يزال الشعور الوطني الروسي والحماسة التي يثيرها من اهمّ عوامل القوّة لدى بوتين الذي انتخب رئيسا للمرّة الاولى في العام 2000.

لماذا من الأفضل لبوتين، الذي يحكم روسيا فعليا منذ ثمانية عشر عاما، الابتعاد عن التهديدات الفارغة التي تستهوي المواطن الروسي الباحث دائما عمّن يثير لديه غريزة الانتماء الى امّة قويّة متفوّقة لا تقهر؟

قبل كلّ شيء، لا يريد الرئيس الروسي الذي سيفوز بسهولة في الثامن عشر من الشهر الجاري بولاية رئاسية جديدة، الاستفادة من تجارب الماضي القريب. لعلّ التجربة الاولى التي يرفض الاعتراف بانّها موجودة اصلا هي تجربة الاتحاد السوفياتي. لم يسقط الاتحاد السوفياتي لانّه لم يكن يمتلك أسلحة متطورة وترسانة نووية وصواريخ عابرة للقارات. سقط بسبب الاقتصاد اوّلا وأخيرا. لا يستطيع أي بلد، مهما امتلك من أسلحة، ان يعتبر نفسه قويّا وان يلعب دور القوّة العظمى على الصعيد العالمي من دون اقتصاد يقوم على قواعد صلبة. تدلّ كلّ الأرقام على ان روسيا، من داخل، ليست على ما يرام. المجتمع الروسي نفسه ليس مجتمعا سليما. روسيا من البلدان القليلة في العالم التي يتناقص فيها عدد السكان فيما يزداد عدد المواطنين الذين في مرحلة الشيخوخة.

هناك لائحة طويلة من الوقائع التي تستند الى ارقام تؤكد ان العزف على وتر الشعور الوطني ليس كافيا لاستعادة روسيا امجادها وتحولّها مجددا بين ليلة وضحاها الى قوّة عظمى. لن يكون في استطاعة روسيا العودة بالعالم الى ايّام الحرب الباردة، على الرغم من التجاذبات الدائرة في داخل واشنطن بين اركان إدارة دونالد ترامب، وهذه تجاذبات جعلت من الرئيس الاميركي شخصا عاجزا عن اتخاذ أي قرار كبير على صعيد السياسة الخارجية عندما يتعلّق الامر بايران او كوريا الشمالية او سوريا. هناك تحرّش اميركي بين وقت وآخر بروسيا التي تعاني من العقوبات الاوروبية والاميركية، كما حدث أخيرا عندما قرّرت واشنطن بيع أوكرانيا كمية من الصواريخ المضادة للدبابات.

عاجلا ام آجلا، ستكشف سوريا روسيا. ستكشف انّ البقاء في السلطة شيء وممارسة دور القوّة العظمى، من دون امتلاك الموارد التي تسمح بذلك، شيء آخر. يستطيع بوتين لعب دور الديكتاتور الروسي، لكنّه لا يستطيع ممارسة أحلام الديكتاتور. تبقى الاحلام احلاما في نهاية المطاف. ويبقى زعيم الكرملين يردّد، كبدل عن ضائع من القدرة على نقل الحلم الى حقيقة، اغنية شهيرة لفرقة "البيتلز" عنوانها "البارحة" (yesterday). هذه الاغنية هي المفضلة لدى الرئيس الروسي الذي يتقن الانكليزية بشهادة مصور عالمي كبير التقاه من اجل اخذ صور شخصية له. سأل ذلك المصوّر الذي اجرت معه "هيئة الاذاعة البريطانية" حديثا عن الحوار الذي دار بينه وبينه بين بوتين. كان الجواب انّه قال ان اغنيته المفضّلة هي "البارحة". وراح يرددها امام المصوّر بحنين واضح الى الماضي، ايّام كان الاتحاد السوفياتي قوّة عظمى.

الاهمّ من ذلك كلّه ان بوتين، الذي يريد ممارسة سياسة تليق بدولة عظمى، عاجز عن فهم ما هي سوريا. يستطيع تجربة كلّ الاسلحة التي لديه وتطويرها، لكنّه سيجد نفسه عاجزا عن تحقيق أي انتصار من ايّ نوع كان. هذا عائد الى سبب في غاية البساطة. يعود السبب الى ان النظام الذي يدعمه الكرملين لا يمتلك ايّ شرعية من ايّ نوع. لو كان هذا النظام قادرا على هزيمة الشعب السوري، على الرغم من كلّ الدعم الايراني والروسي، لما كانت سوريا تعاني مما تعاني منه بعد سبعة أعوام كاملة على انطلاق الثورة الشعبية، وهي ثورة حقيقية عميقة الجذور، في آذار – مارس من العام 2011.

قبل الكلام عن صواريخ واسلحة تنتمي الى جيل جديد لا تكشفه الرادارات، من الاجدى برجل مثل فلاديمير بوتين يتمتع بذكاء حاد التفكير بطريقة مختلفة. يفترض به الخروج باسئلة بدل إعطاء أجوبة تدغدغ احاسيس المواطن الروسي العادي. من بين هذه الأسئلة هل توفّر هذه الاسلحة الطعام للروسي الفقير وحتّى للمواطن العادي الذي بدأ يعاني من العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا؟ في الإمكان الانتقال الى أسئلة من مستوى آخر مثل لماذا لم يبق شيء من الإمبراطورية السوفياتية ولماذا عجزت هذه الإمبراطورية عن تقديم ايّ نموذج يحتذى به اكان ذلك لبولندا او هنغاريا او تشيكوسلوفاكيا، التي صارت دولتين، او المانيا الشرفية او بلغاريا... او رومانيا؟

في كلّ ما يفعله بوتين في سوريا ما يذكّر بسياسة شرق أوسطية فاشلة لم تجرّ سوى الخراب على دول المنطقة. حسنا، يمكن التباهي ببناء الاتحاد السوفياتي للسدّ العالي في مصر. اذا وضعنا ذلك جانبا، لا يمكن باي شكل تجاهل الدور الذي لعبته موسكو في إيصال العرب الى هزيمة 1967.

لا داعي للعودة الى كارثة اليمن الجنوبية وعدن بالذات التي تسبب بها الاتحاد السوفياتي الذي أراد إيجاد موطئ قدم في شبه الجزيرة العربية. ولا داعي بالطبع لاستعادة الاوهام التي عاش في ظلها الفلسطينيون الذين كانوا يعتقدون ان السلاح السوفياتي سيعيد لهم حقوقهم. كانت النتيجة ان المسلّحين الفلسطينيين لعبوا في سبعينات القرن الماضي الدور المطلوب منهم في تدمير بيروت ومؤسسات الدولة اللبنانية. لبّوا عمليا طموحات رجل مريض اسمه حافظ الأسد كان حلمه الدائم وضع اليد على لبنان وعلى منظمة التحرير الفلسطينية من منطلق ان "القرار الفلسطيني المستقلّ مجرّد بدعة".

ليس الكلام عن السلاح الروسي المتطور هذه الايّام سوى افيون يوزعه فلاديمير بوتين على أبناء شعبه. امّا في خارج روسيا، صار هذا السلاح في خدمة النظام الايراني الذي يسعى الى إبقاء بشّار الأسد في دمشق من اجل الامعان في تفتيت سوريا اكثر...

سيعود فلاديمير رئيسا لروسيا بعد ايّام. هناك ولاية جديدة تنتظره. يُفترض ان تكون هذه ولايته الأخيرة. سيكون الرئيس الروسي اكثر عدوانية في ظلّ الضياع الاميركي بعد نجاحه في ايجاد افيون جديد للروس يساعد في تأجيج شعورهم الوطني والقومي ويغنيهم عن الغوص في الأسباب التي جعلت حجم اقتصاد بلدهم لا يتجاوز نسبة 1.8 في المئة من الاقتصاد العالمي، أي اقلّ من حجم الاقتصاد الايطالي، في حين يصل حجم الاقتصاد الاميركي الى نحو ربع الاقتصاد العالمي.

خيرالله خيرالله