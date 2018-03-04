سان جرمان يعود من ارض تروا بالنقاط الثلاثة

باريس - استعاد باريس سان جرمان المتصدر الذي لعب بتشكيلته الاحتياطية، فارق النقاط الـ 14 الذي يفصله عن منافسه المباشر موناكو حامل اللقب بفوزه السبت خارج ملعبه على تروا بهدفين نظيفين قبل اربعة ايام على مواجهته لريال مدريد في اياب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وخاض فريق العاصمة الاسبانية المباراة في غياب النجم البرازيلي نيمار الذي خضع اليوم لعملية جراحية في ساقه في البرازيلي وتابع المباراة مباشرة على الشاشة الصغيرة من غرفته في المستشفى كما كشف الطبيب الموفد من قبل الفريق الفرنسي الى البرازيل للاشراف على العملية البروفسور جيرار سايان.

وارتأى مدرب سان جرمان الاسباني اوناي ايمري ايضا اراحة هدافه الاوروغوياني ادينسون كافاني ولاعب وسطه الايطالي ماركو فيراتي وبعض لاعبي الصف الاول لادخار جهودهم للمواجهة ضد فريق العاصمة الاسبانية، علما بان المهاجم الاخر كيليان مبابي وقلب الدفاع البرازيلي ماركينوس يتعافيان من اصابة طفيفة.

وشارك الالماني يوليان دراكسلر في مركز قلب الهجوم في حين لعب الجناح الارجنتيني انخل دي ماريا على الجبهة اليمنى، وخاض الشاب كريستوفر نكونكو اول مباراة اساسيا مع الفريق الاول هذا الموسم.

واستمر تألق دي ماريا الذي افتتح التسجيل بعد كرة ساقطة من فوق الحارس مطلع الشوط الثاني رافعا رصيده الى 13 هدفا و9 تمريرات حاسمة منذ مطلع عام 2018.

واضاف نكونكو الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بـ 13 دقيقة حاسما النتيجة نهائيا لصالح فريقه.

- "استقرار في المستوى" -

وشهدت الدقيقة 78 دخول الشاب تيموثي ويا، نجل جورج ويا النجم الليبيري السابق ورئيس بلاده حاليا، للمشاركة في صفوف باريس سان جرمان الذي دافع والده عن الوانه بين عامي 1992 و1995.

واعرب ايمري عن رضاه عن عرض فريقه بقوله "بعد مباراتين صعبتين ضد مرسيليا (في الدوري والكأس) حافظنا على استقرار في المستوى. كافحنا كثيرا في مواجهة فريق لم يترك لنا مساحات كثيرة".

واضاف "كان يتعين علينا الصبر لا سيما اننا سيطرنا على مجريات اللعب تماما ولم ندع الفريق المنافس يحصل على خيارات كثيرة".

وكشف ان فيراتي وكافاني يعانيان من اصابة طفيفة، و"كان من الافضل عدم مشاركتهما اليوم".

ويلتقي باريس سان جرمان مع ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في الموسمين الماضيين في اياب ثمن نهائي دوري الابطال على ملعب بارك دو برانس الثلاثاء المقبل في محاولة لقلب تخلفه ذهابا 1-3.

وسقط اميان امام رين بهدفين سجلهما التونسي وهبي الخزري (41) والسنغالي اسماعيلا سار (86).

وتغلب انجيه على غانغان بثلاثة اهداف سجلها فلافيان تايت (1) والكاميروني كارل توكو اوكامبي (89) والعاجي اسماعيل تراوريه (90).

وتعادل متز مع تولوز 1-1. سجل للاول نولان رو (12)، واستغل الثاني النقص العددي في صفوف منافسه اثر طرد جوليان بالمييري في الدقيقة 42 ليسجل هدف التعادل عن طريق كيفن ادو قبل نهاية المباراة بست دقائق.

وتعادل ايضا سانت اتيان مع ديجون 2-2. وبعد ان اهدر السلوفيني روبير بيريتش ركلة جزاء في الدقيقة 35، سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 45 و62، في حين سجل لديجون خوليو تافاريس من الرأس الاخضر (32) وويسلي سايد (55).

وتستكمل المرحلة الاحد، فيلتقي كاين مع ستراسبورغ، ومونبلييه مع ليون، ومرسيليا مع نانت.