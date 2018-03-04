أندور ليفن يؤكد أن الليبرالية لم تكن أيديولوجية خلاقة مقارنة بالاشتراكية

يفتتح الباحث الإنجليزي أندرو ليفن كتابه "مستقبل الماركسية" متسائلا: هل للماركسية مستقبل؟ مؤكدا أن هذا السؤال يبدو مفرطاً في الرومانسية في وقت من الصعب فيه أن يكون لها حاضر. فالكل هذه الأيام ـ يدرك أن الماركسية قد عفا عليها الزمن. ومهما كانت صحة الادعاء بأن فكر ماركس قد تلاشى منذ زمن في الثقافة الفكرية السائدة وأن كل شيء آخر قد ثبت خطؤه من خلال الشك المنطقى، إلا أن تراث الماركسية كان شديد الثراء. كان إجماع الآراء حاسماً محدداً ثابتاً لا يقبل التحول ومن ثم فـ "ماركس" والماركسية التي تحمل اسمه أصبحا موضوعين للدراسة التاريخية فقط وأن أي شخص يعتقد غير ذلك أعمى بكل ما في الكلمة من معان. لكن هذه الأطروحة تتحدث عن هذا الرأي الذي يتفق عليه الجميع.

ويرى ليفن في كتابه الذي ترجمه زين العابدين سيد محمد وصدر أخيرا عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر، أن العناصر الرئيسة لفكر ماركس تظل في الواقع معاصرة وفعَّالة، وهنا نتساءل: هل يوحى هذا الاقتناع بأن الماركسية، في النهاية سوف تبعث فيها الحياة ؟ وهذا أيضاً لا يهم، إذ أنه يوحي فقط بأن غياب الإطار النظري يقف في طريق هذه النتيجة.. وبعد ذلك فلا يستطيع أحد أن يتنبأ بما يأتى به المستقبل، وفي مختلف الأحوال نجد أن مستقبل الماركسية مثل حاضرها يعتمد على الظروف التي لا تؤثر كثيراً في قابلية افتقار ماركس ومن ساروا على دربه للتطبيق. لكن بغض النظر عن مستقبل الماركسية يمكن القول بقدر لا بأس به من الثقة ـ بأن الفكر السياسي، والحياة السياسية بشكل عام ستكون أكثر ضعفاً لو أن ما هو قابل للتطبيق وبشكل يخلو من التكلف في الماركسية ومميز لها طواه النسيان.

ويطرح ليفن رؤيته على ضوء مجالات التاريخ السياسي المعاصر ومن خلال تيارين سياسيين مهمين وواضحين، في الماركسية المعاصرة، ثم على اثنين من الاتجاهات الفلسفية، معتمدا على عمل لويس ألتوسير ورفاقه، حيث كانت هذه ظاهرة فرنسية تنطوي على نتائج مهمة للماركسيين وغير الماركسيين في أي مكان آخر، وعلى وجه الخصوص، العالم الناطق باللغة الإنجليزية، والاتجاه الآخر هو الماركسية التحليلية الذي كان بشكل كبير نتاجاً للجامعة الثقافية الانجلو أميركية. مشيرا إلى أن التأثير الثقافي الشامل للماركسية التحليلية كان طفيفاً بالمقارنة بماركسية ألتوسير حتى في الجامعات التي كان ازدهارها فيها ضعيفاً، لكن من وجهة نظر فلسفية كانت أهميتها عظيمة الأثر ولهاتين المغامرتين الفلسفيتين، من جانبهما زعما أنهما جهود لإصلاح جوهر الفكر الماركسي. ومن سخرية القدر بخصوص العديد من المدافعين عنهما نجد أن كلتيهما كانتا وسيلة للطرد من الماركسية.

ويكشف ليفن أن كلاً من الماركسية التحليلية وماركسية "ألتوسير"، قد قدمتا نفسيهما في باديء الأمر كجهود للدفاع عن الماركسية التقليدية ولأن "التقليدية" كانت راسخة في الفكر التاريخي فإن الذين يمارسون هذه الاتجاهات الفلسفية كانوا كارهين للإعلان عن عدوهم المشترك بشكل واضح. ولم يكن بسبب أنهم كانوا متكلفين (غير صادقين). وعلى الأصح أظهر هذان التحولان في الفكر الماركسي ازدواجية بخصوص الماركسية التقليدية. وهذا كان شكلاً مقبولاً منهما ولم يكن هناك على الإطلاق مفهوم واضح لهما، بشأن ما عارضتاه فيها.

ولا بد أن نقول أيضاً إن فكرة "التاريخية" نفسها كانت العدو فضلاً عن سمات معينة في المصادر الأولى للفلسفة الماركسية لم تُسجل على الإطلاق بشكل واضح، سواء بالنسبة لـ "ألتوسير" أو للماركسيين التحليليين. ومن ثم يبحث المرء دون جدوى، عن هجوم مباشر على الماركسية التاريخية في الكتابات التي أصدرتها هذه التوجهات. لكن حتى لو لم تكن الحركة الفلسفية مناهضة للماركسية التاريخية في تكوينها بشكل كامل، كانت كل واحدة بطريقتها الخاصة، قائمة على الطريقة الديالكتيكية التي طورها "هيجل". وكان في هذا السياق أن عارضتا جوهر "الحدس" الذي أثار الماركسيين التاريخيين ـ وهو فكرة أن ما هو حقيقة واقعة أو ما قد يكون معروفاً له بعد تاريخي ثابت.

ويشير إلى أن الماركسية التي اعتنقها الماركسيون وكانت نتاجاً لفلسفة "هيجل"؛ لأنها تطورت أثناء، وبعد فترة حياة "هيجل". والماركسية التاريخية، دون شك لها جذور في القرون التي سبقت تعريف "هيجل" للفكرة. ولن يكون ضرباً من المغالاة أن نقول مثلاً إن هؤلاء اللاهوتيين البروتستانتيين الذين سعوا لتأسيس شرعية إيمانهم وأن كنيستهم، على مدار التاريخ الكهنوتي سبقت الفكرة الرئيسية الماركسية التاريخية. وأنهم ادعوا في حقيقة الأمر، أن الشرعية الكهنوتية كانت ذات صلة بمكانة الكنيسة المقدسة في التاريخ الإنساني ومن ثم قدموا فكرة معينة للنسبية التاريخية، كانت منسجمه مع الفكر التاريخي. لكن هذا كان في أفضل الحالات عملية تقريب باهتة لما كان يجب أن يظهر. وأن "هيجل" الذي كان لفكره تأثير قوي ليس فقط على المنظِّرين الذين قدَّموه وعرَّفوا به ولكن أيضاً على هؤلاء الذين عارضوا آراءه وأفكاره وحددوا اتجاههم من خلال معارضتها.

وخلال القرن التاسع عشر حتى القرن العشرين كان الوضعيون، بالطبع هم المعارضين الأساسيين لـ "هيجل" وفي الوقت الذي ظهرت فيه الماركسية على مسرح الأحداث كانت مفاهيم الفكر الهيجلي قد تشكلت على نطاق واسع من خلال هذه المنافسة.

ويلفت ليفن إلى أن الدرس الذي نتعلمه من "ألتوسير" هو أن الماركسية، بحاجة إلى تحول إبستمولوجي، لكن هذا التحول من الصعوبة بمكان الإعلان عنه ببساطة، إذ يجب أن يخضح للتهذيب. والمهم إذن، هو الادعاء بالتحول الإبستمولوجي على أرض الواقع. ولهذه الغاية، نجد أن تفسير "ألتوسير" الديالكتيكي المادي، يستخدم استخداماً ضئيلاً. وحتى الآن لأنه ربط بين الموضوعات المتعلقة، اعترى جهوده القصور هذا من ناحية كان بسبب تقيده والتزامه بالأساليب الفلسفية العالمية. لكن كان أيضاً نتيجة لحقيقة أنه ظل ثابتاً في الثقافة السياسية والنظرية، للماركسية التاريخية، وهي مجال غير مناسب لنوع الممارسة النظرية التي أقرها.

ولم تكن هذه مشكلات للماركسيين التحليليين. فقد كانوا إفرازات لأكاديمية، لم تطف فوق الاختلاف الذي غمر الحركة الاشتراكية لأنهم يتجاهلونه تماماً. وما يثير الجدل في ربطهم، كان هذا شرطاً لإمكانية التطورات التي أحدثوها. لكن كانت أيضاً حالة المور التي يرثى لها، ولأنهم محسوبون على الدوائر السياسية وليس الأكاديمية، نجد أن كلاً من الماركسيين التاريخيين، والألتوسيريين، كانوا مضطرين لأن يهتموا بالمشكلات التي سبَّبها كل الخسران المبين المفرط الثوري.

ويقول "في الوقت الذي انبعثت فيه ماركسية "ألتوسير" على المشهد، سرعان ما كانت المعركة خاسرة. ولو أن طبقة البوليتاريا وجدت أبداً بالطريقة التي وضَّحها "ماركس" ومن يشتركون معه مباشرة في الفكر في منتصف القرن العشرين لاستمرت. لكن لأن "ألتوسير" كان عنيداً في استمراريته على الماركسية التقليدية، وهذه حقيقة، ولو أنهم (يقصد "ألتوسير" ومن ساروا على نهجه) فهموها على الإطلاق، وفشلوا في رصد فرضيات بوليتارية بشكل مزعزم في مجال النظرية باستثناء ما يبدو بين السطور التي هي كذلك في الظاهر، لكن بشكل منحرف.

ومن وجهة نظر اليوم المتميزة، نجد أن عمى "ألتوسير" الإرادي، أو المكر الخادع بهذا الأمر، يعطي رؤيته مذاقاً أثرياً إلى حد ما. وهذا يجعلها أساساً غير مناسب لإحياء النظرية الاشتراكية. لكن في الوقت نفسه، تقدم ربطاً بالماضي، الذي يفقد الماركسية الاتصال من خلاله ـ وهو ماض ثري بالمصادر النظرية العلمية، وعندما يتجاهله أي يسار في المستقبل، سيعرِّض نفسه لخطر السقوط".

وفي ضوء الفكر الماركسي التحليلي، يشدد ليفن على أن الماركسية لا تتعارض كثيراً مع الليبرالية - لأنها تتخطاها - وأن الليبرالية يمكن أن تكون فلسفة سياسية تقدمية، تماماً مثلما كانت في مستهلها. إذن، فلا بد لهؤلاء الذين يتطلعون ليسار مزدهر، أن يسيروا على نهج اليسار الجديد، على الأقل من خلال النأي بأنفسهم عن كل أنواع التشهير والاعتراض غير الضروري عليه. وينطبق هذا أيضاً على الذين يعتقدون أن الأولوية القصوى في المرحلة الراهنة، تتمثل في إحياء الفكر السياسي. وبالمقارنة بالاشتراكية، لم تكن الليبرالية، على الإطلاق أيديولوجية طموحاً خلاقة. لكنها في حقيقة الأمر، مجردة من أي تفسير أساسي لأشكال وحدود التنظيمات السياسية، ومجردة كذلك من أية فكرة بخصوص بدائل لديكتاتوريات الطبقة البرجوازية الليبرالية، تكون قادرة على طرح قيم اليسار التاريخي ـ وهذا لا يتضمن أن تكون المجتمعات الليبرالية خالية من الرؤية السياسية، بالشكل الذي كانت الاشتراكية التي تُفعَّل ثانية في ظل يسار مزدهر دبت فيه الحياة.

ويضيف أن التوجه السياسي الليبرالي، بشكل عام يغلق باب التفكير مقدماً بخصوص البدائل بعيدة المال. ولهذا، فمن الإنصاف أن نستنتج، أنه حتى مبدأ المساواة الليبرالية، من غير المحتمل أن تعيد تفعيل رؤية سياسية جذرية، بشكل حقيقي، ولا سيما عندما وقعت حتى مفرق الرأس في هوى النموذج الأميركي. وعندما اتخذت تحولاً ليبرالياً، نجد أن الموجة الأولى للماركسية التحليلية، وضعت نفسها في هذه الحالة السيئة التي عليها الأمور. فقد جعلت نفسها جزءاً من المشكلة. لكن الضرورة تقتضي ألا تكون كذلك. وفي تقديمها لنظريات "ماركس" للتاريخ والدولة على منتصف المسرح، وفي وضع هذه النظريات وعلى الأقل في إعادة صياغة أفكارها على أسس رشيدة ـ تركت الماركسية التحليلية، الميراث الذي يتحدد في اتجاه مختلف تماماً وأكثر احتراماً. وربما مستقبلاً ليس ببعيد سيكون الفلاسفة وآخرون قد قرروا أن يتجاوزوا الليبرالية ليضعوا هذا الميراث على محك الاستخدام.

ويعتقد ليفن أن قوة الماركسية التحليلية، وعزمها على إعادة بناء وصياغة الرؤى الماركسية، في مفاهيم مرتبطة بأفضل فلسفة وعلم اجتماع في ذلك الوقت، كان نقطة ضعف، لأنه جعل النظرية الماركسية في أيدي الدوائر الأكاديمية التي يتواجد فيها أعداؤها، وأن الماركسيين التحليليين رغم نتائج أبحاثهم فشلوا في نشر تعديلات مهنية ـ لدرجة أنهم أصبحوا في نهاية الأمر، ينكرون ما هو متميز حقيقة، ومناسب للوقت في فكر "ماركس".

وفكرة أن الشكل الاقتصادي، لا بد أن يكون اشتراكياً، ثم شيوعياً في نهاية المطاف، لو أن بني الإنسان يتوجب عليهم أن يجعلوا المحيط الاجتماعي جيداً، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، كان واحداً من إسهامات "ماركس" المتميزة والمتفردة، للفلسفة السياسية. وكذلك أيضاً كانت الفكرة واضحة في الاتهام الكبير، بأن الضحايا السياسيين للنظام القديم، يجب أن يحملوا العلاقات الاجتماعية الناتجة عن الشيوعية، وللسياسة اللازمة لإرسالها وتدعيمها. لا بد أن يكون واضحاً لكل من لم يستسلموا لروح وتأثير المرحلة الراهنة، أنه في أعقاب التحول الماركسي التحليلي، لم يكن هذا الاستشراف الماركسي الجوهري، موقفاً ماركسياً فقط بعثت فيه الحياة.

ومن ثم، فعلى عكس ما يبدو هذه الأيام ليس فقط بالنسبة لممارسيها ولكن أيضاً لكل الملاحظين للمشهد، أن الماركسية التحليلية بعيدة جداً وبريئة من المسمار الأخير في نعش الماركسية. لكنها في الحقيقة، قدمت أساساً لإعادة إحياء وتفعيل الفكر النظري الماركسي، مثلما يتمنى مؤيدوها تماماً. وبنفس الروح التي نشَّطت الألتوسيريين، لكن بشكل أبعد تأثيراً، أعاد الماركسيون التحليليون اكتشاف ومن ثم دعموا الأساس للنظرية ولتطبيق الأفكار الليبرالية الراسخة في فكر "ماركس"، التي كانت سهلة التحقيق من قبل، على أية حال، من خلال الرؤية الغائمة المشوهة للنظرية التاريخية.

يذكر أن ليفن قسم كتابه إلى قسمين، المناقشة في الجزء الأول، بهدف إلقاء الضوء على احتمالات مستقبل الماركسية (ماركسية ألتوسير) والماركسية التحليلية، وازدهارها وانهيارها. وفي الجزء الثاني، يركِّز مباشرة على هذه الاتجاهات الفلسفية وتراثها. منطلقا من بعض الانعكاسات الانطباعية والتجريبية على التفسير السريع لبيئتنا السياسية، ليرسم بعد ذلك الرؤيا السياسية والفكرية التي ظهرت بعد الثورة الفرنسية، ويحدد مكان الاشتراكية في هذه الرؤية الواسعة ويطرح أيضاً المناقشة على ما يميز الماركسية عن الاتجاهات الأخرى للفكر الاشتراكي، وعلى وجه التحديد الزعم بأنها اشتراكية علمية (على أساس أنها ضد فكرة اليوتوبيا). ويعرض بعض الأفكار عن اليسار الجديد؛ لأنه نشأ وازدهر ثم انهار في فترة منتصف الستينيات، وانتهى في فترة السبعينيات في الوقت الذي بدا فيه أن اليسار الجديد قدَّم بداية جديدة.

ومن وجهة النظر المعاصرة يبدو بشكل كبير كآخر مرحلة لليسار (اليسار الأخير) والمرحلة الأخيرة لطموح بدأ منذ أكثر من مائتي عام. وكلا الانطباعين خطأ لكن في ضوء رد الفعل المفاجيء والسقوط المروَّع في هذه المرحلة السياسية التي استوعبت فيها ماركسية ألتوسير والماركسية التحليلية مفهومه، ولكن نستطيع أن نغطي المعنى في السياق الذي تصرَّف الماركسيون من خلاله في العقود الأخيرة. وتفسيري لليسار الجديد واتجاهاته الأولى عبر مجموعة من الموضوعات. ولكي نستخلص ما هو ضرورى منها، سوف أرسم الادعاءين معاً للقصة في خاتمة الجزء الأول.

ويركِّز الفصل الثالث على ما وراء فلسفة ألتوسير. وفي الرابع يركَّز على فكرته عن الانهيار الإبستمولوجى. وفي الفصل السادس يصف بعض النظريات والفرضيات الماركسية المهمة وبشكل مختلف وتتعلق بالاشتراكية العلمية ومضامينها على النظرية السياسية. وهناك كثير من الجوانب المهمة في الماركسية التاريخية وماركسية ألتوسير، وأن إهمال هذه الجوانب يعرَّض مستقبل الماركسية للخطر ولكن هذا هو تراث الماركسية التحليلية الذي يهمنا أن نثيره بشكل كبير.

وتقدم الفصول التالية تفسيرات مختارة وعامة عن موضوعاتها. فيتناول الجزء الأخير من الفصلين الثالث والرابع ما يسمى "ماركسية ألتوسير الاقتصاد ـ والمجتمع" موضحا تفسيرات ألتوسير المختلفة بخصوص التطبيق الفلسفي وفائدته. ويتعرض الفصل الخامس للماركسية التحليلية.

محمد الحمامصي