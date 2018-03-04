بيرنلي يواصل مفاجآته في الدوري الانكليزي

لندن - عزز بيرنلي مفاجأة الموسم في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، حظوظه بالمشاركة في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) بفوزه على احد منافسيه المباشرين ايفرتون 2-1 في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين السبت.

ورفع بيرنلي رصيده الى 40 نقطة في المركز السابع متقدما على ليستر سيتي بفارق 4 نقاط (يملك الاخير مباراة مؤجلة) و6 نقاط على ايفرتون التاسع.

وانهى بيرنلي 11 مباراة لم يذق فيها طعم الانتصار.

وكان ايفرتون البادىء بالتسجيل عبر مهاجمه التركي جينك توسون بكرة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة من الجناح ثيو والكوت (20) مسجلا باكورة اهدافه منذ انتقاله الى الفريق الشمالي قادما من بشيكتاش مقابل 37 مليون دولار خلال سوق الانتقالات الشتوية.

لكن بيرنلي رد بهدفين في الشوط الثاني بواسطة اشلي بارنز الذي توغل داخل المنطقة وسدد على يسار الحارس جيمس بيكفورد (56) رافعا رصيده الى 6 اهداف هذا الموسم، قبل ان يحسم النيوزلندي كريس وود النتيجة لصالح بيرنلي بهدف من كرة رأسية اثر ركلة ركنية (80). والهدف هو الاول لوود منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي علما بانه غاب لفترة طويلة عن الملاعب.

وتعقدت امور ايفرتون في ادراك التعادل بطرد اشلي وليامس بالبطاقة الحمراء قبل نهاية المباراة باربع دقائق.

والخسارة هي الرابعة لايفرتون في اخر خمس مباريات.