النصر ينتفض ويستعيد المركز الثالث في الدوري السعودي

الرياض - استعاد النصر المركز الثالث بفوزه السبت على الرائد 4-3 على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض في ختام المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي.

وسجل للنصر الكونغولي الديموقراطي جونيور كابانانغا (43 و58) والبرازيلي ليوناردو بيريرا (55 من ركلة جزاء) ومحمد السهلاوي (90+2)، وللرائد البرازيليان إيلي سايبا (6) وتراباي أديسون (68) وسلطان السوادي (76).

وبادر الرائد بالهجوم منذ بداية الشوط الأول، وكاد يفتتح التسجيل، لكن كرة الغيني إسماعيل بنغورا علت العارضة (2)، ومن ركلة ركنية نجح الرائد في التقدم بعد ان استقبل سايبا الكرة وتابعها قوية داخل المرمى (6).

وتهيأت فرصة للنصر لمعادلة النتيجة، لكن الحارس متعب شراحيلي تصدى لكرة بيريرا وحولها الى ركنية (16)، وأضاع كابانانغا فرصة لا تعوض عندما انفرد وصوب الكرة في جسم الحارس متعب شراحيلي (31).

وبعد عدة محاولات، تمكن النصر من تعديل النتيجة إثر كرة عرضية تهيأت لكابانانغا الذي أرسلها قوية على يمين شراحيلي (43).

وسيطر النصر على معظم مجريات الشوط الثاني، وكاد يسجل هدفا ثانيا عندما تجاوز كابانانغا الحارس ولعب الكرة تجاه المرمى لكن مدافعا أبعدها الى ركنية (47)، وحصل النصر على ركلة جزاء انبرى لها البرازيلي بيريرا ولعب الكرة على يمين شراحيلي (55).

وبعد ثلاث دقائق، أضاف كابانانغا الهدف الثالث بعدما تجاوز احد المدافعين ولعب الكرة على يمين شراحيلي (58).

ومن ركنية، قلص الرائد الفارق عندما ارتقى البرازيلي أديسون للكرة ولعبها برأسه على يمين حسين شيعان (68)، ثم ادرك الرائد التعادل بواسطة سلطان السوادي الذي تلقى كرة عرضية لعبها سهلة على يسار الحارس (76).

وفي الوقت القاتل، تمكن النصر من تسجيل الهدف الرابع والفوز عن طريق السهلاوي (90+2).

ورفع النصر رصيده الى 34 نقطة، متقدما بفارق نقطة على الفيصلي الذي خسر امام الهلال المتصدر صفر-1 الجمعة، في حين وقف رصيد الرائد عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر الاخير.