كيف يوفر العالم الكلفة العالية للجم التغير المناخي

باريس - من السهل تعويض تكاليف الحدّ من انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة من خلال الأموال المدّخرة من جراء انخفاض الوفيات والأمراض الناجمة عن تلوث الهواء، بحسب ما كشفت أبحاث نشرت نتائجها السبت.

ومن المقدّر أن تكلّف تدابير احتواء الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين بين 22,1 تريليون دولار و41,6 تريليونا، في الفترة الممتدة بين 2020 و2050، بحسب أبحاث نشرت في مجلة "ذي لانسيت بلانيتيري هيلث جورنال".

أما بالنسبة إلى الهدف الأكثر طموحا القاضي بحصر الاحترار بدرجة ونصف الدرجة، فتراوح التكاليف بين 39,5 و56,1 تريليونا، بحسب تقديرات الباحثين.

لكن من الممكن أيضا تخفيض الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء بنسبة تراوح بين 21 و27% إلى مئة مليون حالة، بين 2020 و2050 في إطار سيناريو الدرجتين، وبين 28 و32% في سياق الفرضية الرامية إلى احتواء الاحترار بدرجة ونصف الدرجة، وفق فريق الباحثين.

وأوضح هؤلاء "تشير التقديرات إلى أن الأموال المدّخرة في مجال الصحة من جراء تخفيف تلوث الهواء قد تكون أعلى بـ 1,4 إلى 2,5 مرة من تكاليف تدابير الحدّ من الاحترار المناخي على الصعيد العالمي".

وتشمل التكاليف الصحية الناجمة عن تلوث الهواء العلاج الطبي والرعاية بالمريض وكلفة تراجع الانتاجية.

وأكبر المستفيدين من هذه المعادلة هما الهند والصين حيث يشتد تلوث الهواء، بحسب الباحثين الذين لجأوا إلى نماذج حاسوبية لتقدير الانبعاثات المستقبلية وتكاليف السيناريوهات المختلفة للحدّ منها وتقديرات النفقات المتأتية عن الوفيات الناجمة عن التلوث.

وتشمل التدابير الواجب اتّخاذها للجم الاحترار زيادة الرسوم على الوقود الأحفوري، مثل النفط والفحم، ما يرفع بدوره تكاليف الإنتاج.

وقد تعهد المجتمع الدولي سنة 2015 في باريس احتواء الاحترار دون درجتين مئويتين، واتخذت الدول التزامات طوعية للحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة.

لكن حتّى في حال الإيفاء بهذه التعهدات، من المتوقّع أن تزداد حرارة الأرض بمعدّل 3 درجات، وفق العلماء.

ويؤدي تلوث الهواء الناجم عن انبعاثات الوقود الأحفوري إلى أمراض في الرئة والقلب وجلطات وسرطانات.