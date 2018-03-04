توتنهام جاهز لمواجهة يوفنتوس في دوري الابطال

لندن - خاض توتنهام اختبارا ناجحا قبل مواجهته المرتقبة مع يوفنتوس الايطالي في دوري ابطال اوروبا بفوزه على ضيفه هادرسفيلد 2-صفر السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم التي شهدت ارتقاء ليفربول الى المركز الثاني مؤقتا.

ورفع توتنهام رصيده الى 58 في المركز الرابع متخلفا بفارق نقطتين عن ليفربول، ونقطة واحدة عن مانشستر يونايتد الذي تراجع الى المركز الثالث مؤقتا قبل ان يحل ضيفا على كريسال بالاس الاثنين في ختام المرحلة.

ويدخل الفريق اللندني الشمالي مباراته ضد يوفنتوس مرشحا لبلوغ ربع النهائي بعد انتزاعه التعادل 2-2 في تورينو قبل ثلاثة اسابيع.

وعلى الرغم من اهمية المواجهة ضد فريق "السيدة العجوز" بعد اربعة ايام، فقد اشرك مدرب توتنهام الارجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو رباعي الهجوم المؤلف من هدافه هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين والدنماركي كريستيان اريكسن وديلي آلي.

ونجح هيونغ مين في تسجيل هدف فريقه الاول في الدقيقة 27 بعدما انفرد بحارس المرمى وراوغه قبل ان يودع الكرة داخل الشباك رغم تدخل مدافعين على خط المرمى، ثم اضاف الثاني بكرة رأسية اثر تمريرة عرضية متقنة من كاين (54).

- ليفربول يواصل عروضه القوية -

قاد الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه فريقهما ليفربول الى الفوز على نيوكاسل بقيادة مدرب الفريق الاحمر السابق رافايل بينتيز 2-صفر على ملعب انفيلد.

وسيطر ليفربول على مجريات اللعب بفضل تحركات ثلاثي الهجوم الضارب الذي يكمله البرازيلي روبرتو فيرمينو، لكنه وجد صعوبة في اختراق دفاع نيوكاسل المنظم الى ان جاءت الدقيقة 40 عندما استغل صلاح تمريرة من اليكس اوكسلايد تشامبرلاين ليسدد كرة زاحفة مرت من تحت حارس نيوكاسل مارتن دوبرافكا.

والهدف هو الـ24 للنجم المصري في الدوري فتساوى مع مهاجم توتنهام هاري كاين في صدارة ترتيب الهدافين.

ورفع صلاح رصيده الى 32 هدفا في مختلف المسابقات ليسجل نقاطا في السباق للمنافسة على لقب افضل لاعب في الدوري الانكليزي في الموسم الحالي.

وفيرمينو كرة بينية رائعة الى مانيه داخل المنطقة فاطلقها الاخير قوية داخل الشباك (55) مسجلا هدفه الرابع عشر هذا الموسم.

- بيرنلي يعزز حظوظه الاوروبية -

في المقابل، عزز بيرنلي مفاجأة الموسم، حظوظه بالمشاركة في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) بفوزه على احد منافسيه المباشرين ايفرتون 2-1.

ورفع بيرنلي رصيده الى 40 نقطة في المركز السابع متقدما على ليستر سيتي بفارق 4 نقاط (يملك الاخير مباراة مؤجلة) و6 نقاط على ايفرتون التاسع.

وانهى بيرنلي 11 مباراة لم يذق فيها طعم الانتصار.

وكان ايفرتون البادىء بالتسجيل عبر مهاجمه التركي جينك توسون بكرة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة من الجناح ثيو والكوت (20) مسجلا باكورة اهدافه منذ انتقاله الى الفريق الشمالي قادما من بشيكتاش مقابل 37 مليون دولار خلال سوق الانتقالات الشتوية.

لكن بيرنلي رد بهدفين في الشوط الثاني بواسطة اشلي بارنز الذي توغل داخل المنطقة وسدد على يسار الحارس جيمس بيكفورد (56) رافعا رصيده الى 6 اهداف هذا الموسم، قبل ان يحسم النيوزلندي كريس وود النتيجة لصالح بيرنلي بهدف من كرة رأسية اثر ركلة ركنية (80). والهدف هو الاول لوود منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي علما بانه غاب لفترة طويلة عن الملاعب.

وتعقدت امور ايفرتون في ادراك التعادل بطرد اشلي وليامس بالبطاقة الحمراء قبل نهاية المباراة باربع دقائق.

والخسارة هي الرابعة لايفرتون في اخر خمس مباريات.

وبعد ان كان فاقدا بشكل كبير امل البقاء في الدرجة الممتازة، اقترب سوانسي سيتي كثيرا من النجاة بفوزه الساحق على وست هام 4-1.

وتناوب على تسجيل اهداف الفائز كل من الكوري الجنوبي سونغ يونغ كي (8) والهولندي مايك فان در هووم (32) واندي كينغ (48) والغاني جوردان ايوو (63 من ركلة جزاء)، وجاء رد وست هام في الدقيقة الاخيرة عن طريق ميكايل انطونيو.

وانتزع الجزائري رياض محرز نقطة في الرمق الاخير لليتسر سيتي في مواجهة ضيفه بورنموث التي انتهت بتعادلهما 1-1 بعد ان تقدم الاخير بواسطة جوشوا كينغ (35 من ركلة جزاء).

وبات امل وست بروميتش البيون في البقاء ضمن اندية النخبة صعبا للغاية بسقوطه امام واتفورد بهدف سجله تروي ديني في الدقيقة 77.

وتعادل ساوثمبتون مع ستوك سيتي سلبا.