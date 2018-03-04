ترامب رئيسا مدى الحياة في دعابة ثقيلة على الصينيين

واشنطن - اقترح الرئيس الاميركي دونالد ترامب مازحا استيراد تعديل دستوري صيني يسمح بولاية رئاسية غير محددة في إشارة الى ما سيحظى به نظيره الصيني شي جينبينغ.

وقال متحدثا عن شي اثناء عشاء لجمع الاموال للحزب الجمهوري في مقره السكني بولاية فلوريدا وسط ضحك الحضور "لقد اصبح الآن رئيسا مدى الحياة".

واضاف ترامب وفقا لشبكة "سي ان ان" التلفزيونية "لقد حصل على ذلك، اعتقد انه امر رائع".

وتابع مثيرا قهقهات الحاضرين "ربما يجب ان نحاول ذلك يوما ما".

الا ان هذه التصريحات الصادرة بروح من الدعابة، اثارت سخط النائب الديمقراطي رو خانا وغيره على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبطلب من الحزب الشيوعي الحاكم، ينبغي ان يقرر البرلمان الصيني الذي يعقد جلسته الموسعة السنوية الاثنين تعديل الدستور لالغاء تحديد الولاية الرئاسية بفترتين مدة كل منهما خمس سنوات والمفروضة منذ 1982. وسيسمح هذا للرئيس شي الذي تولى منصبه عام 2013، بالبقاء رئيسا بعد انتهاء ولايته الثانية عام 2023.

وفي بكين، تسعى السلطات الصينية الى التقليل من أهمية القرار الذي سيتخذه البرلمان.

وقال تشانغ يسوي المتحدث باسم الجمعية الشعبية الوطنية (البرلمان) خلال مؤتمر صحافي ان هذه الخطوة ستشكل مواءمة للرئاسة مع منصبي الامين العام للحزب الشيوعي ورئيس اللجنة العسكرية، وولايتهما ليست محددة بفترة معينة.

واضاف تشانغ عشية افتتاح الدورة السنوية للبرلمان ان "ذلك يؤدي الى توحيد القيادة".

وكشف ان اللجنة المركزية للحزب اقترحت التعديلات الدستورية التي تشمل اضافة المبادئ التوجيهية السياسية للرئيس الى دستور البلاد في كانون الثاني/يناير الماضي.

وعزز الرئيس شي سلطاته منذ توليه منصبه أمينا عاما للحزب في 2012، الا ان خطوته لالغاء الحد من الولاية الرئاسية بفترتين فاجأت حتى اكثر المراقبين للشؤون الصينية خبرة.

وكان الزعيم البارز الراحل دينغ شياو بينغ دافع عن منظومة قيادة "جماعية" لمنع عودة الفوضى التي كانت سائدة ابان ولاية ماوتسي تونغ الذي حكم البلاد وحده بين 1949 حتى وفاته عام 1976.

وقال تشانغ ان "الدستور يجب ان يتأقلم مع المتغيرات، ويتضمن تجارب جديدة، ويعكس انجازات جديدة، ويضع توجيهات جديدة لتبقى ذات صلة".

واضاف "ان تعديل الدستور يعد بالتأكيد حدثا كبيرا في الحياة السياسية للبلاد كما انه ايضا نشاط تشريعي مهم سيترك انعكاسات واسعة النطاق".