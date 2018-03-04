شروط معقولة لحضور حفل تامر حسني في السعودية

الرياض - تداول مغردون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من تذاكر حفل المطرب المصري تامر حسني، الذي سيقام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية 30 مارس/آذار الجاري، وقد كتب عليها "ممنوع الرقص والتمايل".

ويعد هذا الحفل الأول لحسني داخل السعودية.

وإضافة إلى التذاكر التي تصدرها جميعها عبارة "ممنوع الرقص والتمايل"، تداول مغردون صورة وضعها المتجر المخصص لبيع التذاكر، تتضمن عددا من الشروط والضوابط للحفل، من بينها "الالتزام بالزي المحتشم".

ووفقا للشروط نفسها، "ممنوع دخول الأطفال أقل من 12 سنة".

ولفت المتجر أن مدرج الحفل "سينفصل المدرج إلى قسم للرجال وقسم للنساء".

وكان موقع "رزنامة الترفيه"، التابع للهيئة العامة للترفيه قد أعلن مطلع مارس/آذار الجاري طرح تذاكر تامر حسني للبيع، وبعد ساعتين من طرحها تم نفاد التذاكر بسبب الإقبال الكبير، بحسب وسائل إعلام سعودية.

وتم نشرمقطع فيديو يظهر عملية بيع التذاكر وهجوم الجمهور على منفذ البيع.

وتتراوح أسعار التذاكر من 330 ريال (88 دولار)، حتى 1475 ريال (393 دولار).

وشهدت السعودية خلال الأيام الماضية، أول عرض "أوبرا" بالمملكة تحت عنوان "عنتر وعبلة"، وكذلك أول مهرجان لموسيقى الجاز.

ويشهد قطاع الترفيه تطورات ضخمة منذ تأسيس هيئة خاصة به في 2016، بالتزامن مع تحولات اجتماعية واقتصادية هامة في البلاد.

وأعلنت السعودية مطلع مارس/آذار الجاري إقرار أول لائحة لترخيص دورالعرض السينمائي في السعودية، الأمر الذي يمهد للانطلاق الفعلي في إنشاء دور سينما في المملكة، بعد حظر لأكثر من 3 عقود.

وتستهدف "رؤية السعودية 2030"، رفع مساهمة قطاع الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3 إلى 6 بالمائة.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تصريحات سابقة، إن بلاده تستهدف توطين 50 بالمائة من قطاع الترفيه، إذ ينفق المواطنون 22 مليار دولار على الترفيه في الخارج سنويًا.

وشهدت المملكة في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارًا من يونيو/حزيران المقبل، ودخولهن ملاعب كرة القدم.