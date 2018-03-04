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مسقط الدولي للكتاب يسدل الستار بأكثر من مليون زائر
 

المعرض السنوي استضاف مدينة صلالة وخصص لها برنامجا متنوعا يعكس تاريخها وإسهاماتها في تطور حركة الفكر والثقافة بسلطنة عمان.
 

ميدل ايست أونلاين

إقبال على كتب الأطفال

مسقط - قال منظمو معرض مسقط الدولي للكتاب في سلطنة عمان إن الدورة الثالثة والعشرين للمعرض التي أسدل الستار عليها السبت استقبلت أكثر من مليون زائر.

وقالت اللجنة المنظمة للمعرض إن دورة 2018 استقبلت مليونا و60 ألف زائر مقارنة مع 826 ألف زائر في الدورة السابقة لتسجل بذلك أعلى عدد من الزوار للمعرض على مدى دوراته.

شارك في الدورة الثالثة والعشرين للمعرض 783 دار نشر من 28 دولة عرضت 500 ألف عنوان بينها 35% عناوين جديدة.

وقال الشيخ حمد بن هلال المعمري وكيل وزارة التراث والثقافة للشؤون الثقافية في كلمة بحفل الختام إن "الجهود التي ساهمت في نجاح هذا المعرض وظهوره بالطريقة التي شاهدها الجميع بدأت منذ اليوم الأخير في النسخة الماضية من المعرض واستمرت إلى هذا اليوم".

وأضاف أن المعرض "لم يقتصر على بيع الكتب بل تحول إلى حالة إنسانية لأنه من الإنسان وللإنسان، لذلك لم يكن غريبا أن نرى جميع فئات المجتمع في أروقة المعرض، ولم يكن غريبا أن نرى كبار السن يزورون المعرض وهم يدفعون على العربات".

واحتفى المعرض هذا العام بمدينة صلالة "ضيفة شرف" الدورة الثالثة والعشرين وخصص لها برنامجا منفصلا للتعريف بثقافتها وتراثها.

وشهد حفل الختام الذي أقيم في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض الإعلان عن مبادرات القراءة المجتمعية الفائزة في دورة هذا العام كما كرم وزير الإعلام عبدالمنعم الحسني المشاركين في الفعاليات الثقافية بالمعرض ووسائل الإعلام التي تابعت الدورة.
 

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