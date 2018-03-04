متنزه التلال السبعة للتزلج مقصدا لأطفال اللاجئين بالأردن

عمان - تحت شمس ساطعة بوسط العاصمة الأردنية عمان تتصاعد ضحكات الأولاد وهم يتزحلقون فوق المنحدرات ثم يقفزون بحماسة في متنزه "7 هيلز سكيت بارك" الذي بات المتنفس الوحيد لأبناء اللاجئين من السودان والصومال واليمن وسوريا والعراق.

هذا المتنزه الصغير بنته مؤسسة محلية تعنى برياضة التزحلق على اللوح تمكنت من جمع تبرعات من أشخاص في مختلف أنحاء العالم، على مساحة 650 مترا مربعا عام 2014، وهو يقدم أربع حصص تدريب مجانية أسبوعيا لأبناء اللاجئين يقوم بها متطوعون أغلبهم أجانب.

ويقول محمد زكريا (32 عاما) أحد مؤسسي هذا المشروع لوكالة فرانس برس إن المتنزه "أصبح متنفسا لأبناء الحي ولأطفال اللاجئين، من السودان والصومال واليمن وسوريا والعراق وفلسطين، الذي يأتون أسبوعيا مع أهاليهم لتعلم السكيت والاستمتاع بالأجواء بالهواء الطلق والاختلاط بسكان الحي".

وبحسب محمد الحواري الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "يوجد في الأردن لاجئون من حوالي 41 جنسية منهم أكثر من 658 ألف من سوريا و66 ألف من العراق و10 آلاف من اليمن وأربعة آلاف من السودان و800 من الصومال و1500 من الجنسيات الاخرى".

ويضيف محمد زكريا "أسبوعيا يأتي نحو 140 طفلا وصبيا وصبية لأخذ دروس مجانية بهذه الرياضة"، مشيرا إلى أنها "رياضة صعبة تعلم الإنسان الثقة بالنفس وبأن الوقوع ليس نهاية العالم وأنه يجب أن نحاول مرة وثانية وثالثة كي نتعلم، هذه هي الحياة، نحن جميعا نتعلم من أخطائنا".

وأقيم المتنزه بالتعاون مع منظمة "ميك لايف سكيت لايف" الألمانية، وجمعت حملة تبرعات 24 ألف دولار من أنحاء العالم، و"خلال ثلاثة أسابيع وبالتعاون مع 18 متطوعا من أوروبا وأميركا تمكنّا من بناء" المتنزه.

الحياة مكلفة

استوحى القيّمون على المشروع اسمه المتنزّه (7 هيلز) من عمان التي يطلق عليها مدينة التلال السبع أو الجبال السبعة، نسبة إلى المرتفعات التي بنيت العاصمة عليها.

يتدرب الأولاد أمام أنظار أهاليهم وتحذيراتهم: "على مهلكم"، "لا تقعوا على الارض"، في هذا المتنزه الذي أصبح المكان الوحيد للتسلية المجانية للأطفال في عمان، بحسب ما يقول اللاجئون الذي يشكون من تردي أحوالهم المالية وغلاء المعيشة.

يقول السوداني محمد الدومة (40 عاما) النازح من إقليم دارفور قبل أربعة أعوام ونصف العام، وهو ينظر الى طفلتيه منار (ثمانية أعوام) ومزن (أربعة أعوام) وهما تتدرّبان مع بعض المتطوّعين "نأتي إلى هنا كل يوم اثنين، هذا المكان الوحيد الذي أستطيع أن آخذ اليه أبنتيّ لكي تلعبا مجانا".

ويضيف الدومة الذي رُحّلت زوجته إلى السودان في 2015 بينما كانت تتلقى العلاج في أحد مستشفيات عمان "الحياة في الأردن مكلفة جدا، وأنا لا أملك المال".

وهو تقدم بطلب لجوء إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وينتظر إعادة توطينه في أميركا أو كندا أو بريطانيا. وهو يتسلم 160 دينار (حوالى 230 دولار) كمساعدات من المفوضية.

وتسبب النزاع في دارفور غرب السودان الذي اندلع عام 2003، بسقوط مئات الآلاف من القتلى ونزوح 2,5 مليون شخص، بحسب الامم المتحدة.

في الجانب الاخر من المتنزه، جلست سليمة عيسى (26 عاما) وهي أم لثلاثة أطفال من دارفور، على العشب الأخضر وهي تتابع اثنين من أطفالها محمد (أربعة أعوام) وأمنية (ثمانية أعوام) يلعبان السكيت بينما جلس طفلها الصغير عبدالله (عامان) بقربها وهو منهمك بأكل البسكويت.

وتقول عيسى "هذا المكان الوحيد الذي أستطيع أن أذهب إليه مع أطفالي دون أن اضطر إلى دفع المال، الحياة هنا صعبة جدا وغالية جدا ومكلفة ونحن نعاني الأمرين".

وتتابع "زوجي معوق أصيب في معارك دارفور في 2005 ولا يستطيع الخروج من المنزل أو العمل ونحن ننتظر أن يُعاد توطيننا في بلد آخر كي نتمكن من توفير علاج زوجي الذي يكلف آلاف الدولارات، والعيش حياة كريمة".

أنسى أنني لاجىء

تقول فريدة حامد (13 عاما) التي فقدت والدها في نزاع دارفور إنها تأتي أسبوعيا مع صديقاتها "لنسيان ما حل بنا من أحزان ومصائب".

وتضيف "نحن هنا أنا وأمي وأخي (22 عاما) منذ أربعة أعوام وننتظر إعادة توطيننا".

أما الصومالي يوسف خالد (14 عاما) الذي فقد والده ويعيش في الأردن مع والدته وشقيقه (15 عاما) فبدا متمكنا من اللعبة ويحاول القيام بحركات بهلوانية هو وأصحابه الأربعة.

ويقول "هذا المكان يجعلني أنسى أنني لاجئ وأنني أعيش بعيدا عن بلدي، فأنا هنا ألعب مع صوماليين يعيشون مثل ظروفي.. ورؤيتهم تخفف عني وحدتي".