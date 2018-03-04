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الموت يغيب العداء البريطاني الشهير بانيستر
 

وفاة أول رياضي يكسر حاجز أربع دقائق في سباق الميل في مضمار بمدينة أوكسفورد عن عمر 88 عاما.
 

ميدل ايست أونلاين

لندن - من فتحي عبدالعزيز

بانيستر صاحب رقم تاريخي

قالت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن بيان من الأسرة الأحد إن العداء البريطاني روجر بانيستر وهو أول رياضي يكسر حاجز أربع دقائق في سباق الميل توفي عن 88 عاما.

وأصبح بانيستر أول عداء يكسر حاجز أربع دقائق في سباق الميل عندما سجل ثلاث دقائق و59.4 ثانية في مضمار بمدينة أوكسفورد في السادس من مايو/أيار 1954.

ويعد الأسطورة البريطاني أول من حطم ما كان يظن الجميع أنه مستحيل بعد ان قطع مسافة ميل واحد في أقل من 4 دقائق عام 1954.

لسيد جيلبرت بانستر (Roger Gilbert Bannister)،

ونال روجر مرتبة الإمبراطورية البريطانية (CBE) (ولد في 23 مارس 1929) وأصبح اختصاصي في طب الأعصاب ورئيس كلية بيمبروك التابعة لجامعة أوكسفورد متميز، قبل تقاعده عام 1993.

وكان بانستر أول من حصل على جائزة الرجل الرياضي لهذا العام (Sportsman of the Year) من مجلة سبورتس إلاستريتيد (Sports Illustrated) في يناير عام 1955 (جائزة الرجل الرياضي لهذا العام 1954).
 

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