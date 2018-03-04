إرجاء مباريات فيورنتينا بعد الوفاة المفاجئة لقائده أستوري

روما - أعلن نادي فيورنتينا الايطالي لكرة القدم الأحد وفاة قائده المدافع الدولي دافيدي أستوري (31 عاما) بشكل مفاجىء ليلا في أحد فنادق مدينة أودينيزي، حيث كان الفريق متواجدا استعدادا للقاء نادي المدينة ضمن المرحلة السابعة والعشرين من الدوري، والتي أرجئت مبارياتها المقررة الأحد حدادا.

وقال فيورنتينا في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر انه يشعر بـ "صدمة عميقة لاضطراره لإعلان وفاة القائد دافيدي أستوري بعد وعكة مفاجئة".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أفاد متحدث باسم النادي انه لن يكون ممكنا تقديم تفاصيل إضافية عن أسباب الوفاة "في انتظار تشريح الجثة".

وأشارت تقارير صحافية محلية الى انه تم العثور على اللاعب متوفيا في غرفته، مرجحة ان تكون الوفاة ناجمة عن تعرضه لنوبة قلبية حادة.

ونشأ أستوري في صفوف نادي ميلان، ودافع عن ألوان كالياري وروما قبل الانضمام الى فيورنتينا في العام 2015. وعلى الصعيد الدولي، خاض 14 مباراة مع المنتخب الايطالي.

ولدى اللاعب طفلة في الرابعة من العمر.

وبعد وقت قصير من إعلان وفاته، أرجأت رابطة دوري الدرجة الايطالية الأولى المباريات التي كانت مقررة ضمن المرحلة السابعة والعشرين الأحد.

وقالت الرابطة عبر حسابها على موقع "تويتر"، "بعدما صدمت بالأخبار المؤسفة، كل عائلة 'سيري أ' تتحلق حول عائلة دافيدي أستوري ونادي فيورنتينا. كل المباريات المقررة الاحد أرجئت حدادا. وداعا دافيدي".

وأقيمت السبت ثلاث مباريات من المرحلة، بينما كان من المقرر ان تقام سبع مباريات الأحد، منها مباراة بين أودينيزي وضيفه فيورنتينا، اضافة الى "دربي" مدينة ميلانو بين ناديي ميلان وانتر.

وكان أودينيزي الذي كان سيستضيف فيورنتينا عند الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي (14,00 بتوقيت غرينيتش)، قد أعلن سريعا إرجاء المباراة. كما أرجئت أولى مباريات الأحد والتي كانت ستجمع بين جنوى وكالياري عند الساعة 11,30 بتوقيت غرينيتش، أيضا قبل الاعلان الرسمي.

وظهر إعلان وفاة أستوري على شاشات ملعب جنوى أثناء فترة الاحماء، ما دفع اللاعبين الى مغادرة أرض الملعب والتوجه نحو غرف تبديل الملابس.

وكانت المرحلة السابعة والعشرين شهدت السبت خسارة نابولي أمام روما 2-4، وفوز يوفنتوس حامل اللقب على لاتسيو 1-صفر، وفوز سبال على بولونيا بالنتيجة نفسها. واثر ذلك، تقلص الفارق بين نابولي المتصدر ويوفنتوس الى نقطة واحدة فقط (69 مقابل 68)، علما ان يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الستة الأخيرة، لديه أيضا مباراة مؤجلة.