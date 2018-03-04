إيران تتهرب من تورطها في التحريض على ضرب أمن البحرين

طهران - وصفت طهران الاحد الاتهامات التي اطلقتها السلطات البحرينية السبت باعلانها اعتقال 116 شخصا عناصر في خلية "ارهابية" تقف ايران وراءها، بانها "فرضية بالية" في محاولة ايرانية واضحة للتملص من مسؤوليتها على زرع الفتنة في البحرين والتحريض على ضرب أمن المملكة.

وافاد بيان لوزارة الخارجية الايرانية على الانترنت ان "تكرار الفرضيات البالية والاتهامات التي لا اساس لها لن يساعد اطلاقا السلطات البحرينية في تسوية المشاكل التي تواجهها مع رعاياها".

وأعلنت البحرين السبت اعتقال 116 شخصا لاتهامهم بالانتماء الى خلية "ارهابية" على علاقة بحرس الثورة الايراني.

وقال مراقبون إن الرد الايراني يأتي في سياق محاولة طهران التملص من مسؤوليتها عن محاولة بث الفوضى والتحريض على أمن البحرين عبر تحنيد وتدريب أشخاص يعملون لصالحها.

وأكد هؤلاء أن الأدلة الواضحة والقاطعة للبحرين تقطع على ايران كل محولات إنكار تورطها في بث الفتنة في المملكة.

واكد بيان رسمي نشرته وكالة الانباء في البحرين أن الاجهزة الامنية احبطت خلال العملية عددا من الهجمات وصادرت كميات كبيرة من الاسلحة والمتفجرات.

كما اتهم المعتقلون بأنهم عناصر في خلية شكلها حرس الثورة وان 48 منهم تلقوا تدريبات عسكرية في ايران والعراق ولبنان.

وأضاف انهم تلقوا التدريب على استخدام المتفجرات والاسلحة الخفيفة والقاذفات.

عادة ما تتهم المنامة طهران بدعم تنظيمات وعناصر إرهابية تنشط في البلاد، وهو ما تنفيه إيران.

واوضح البيان ان المعتقلين اعضاء في خلية شكلها الحرس الثوري الايراني، وان عدداً منهم تلقوا التدريب العسكري في ايران والعراق ولبنان.

وفي كانون الثاني/يناير اعتقلت الشرطة 47 شخصا بتهم تتعلق بالارهاب.