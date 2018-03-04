المعارضة تعيد ترتيب صفوفها في مواجهة هجوم بري على الغوطة

بيروت/باريس - ذكر متحدث باسم جماعة جيش الإسلام المعارضة في سوريا الأحد أن قوات المعارضة اضطرت للتقهقر في الغوطة الشرقية "بعد اتباع النظام سياسة الأرض المحروقة".

وتعهد المتحدث باسم الجماعة حمزة بيرقدار في رسالة صوتية بطرد القوات الحكومية من الأرض التي سيطرت عليها في الغوطة، آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق.

وأضاف أن قوات المعارضة قامت "بإعادة الصفوف وترتيبها وتحصين المواقع من جديد لمواجهة" القوات الحكومية في الغوطة الشرقية.

وجاء اعلان جيش الاسلام بينما سيطر الجيش السوري على أكثر من 25 بالمئة من الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق بعد تقدمه على عدة جبهات في مواجهة الفصائل المعارضة.

ودفع التقدم والقصف الجوي العنيف مئات المدنيين إلى النزوح باتجاه مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتزامنا مع الحملة الجوية، بدأ الجيش السوري الذي تلقى تعزيزات عسكرية هجوما بريا ازدادت وتيرته تدريجا وتركز من الجهتين الشرقية والجنوبية الشرقية.

وحققت قوات النظام السوري تقدما سريعا الأحد، اذ باتت تسيطر "على أكثر من 25 بالمئة" من الغوطة الشرقية المحاصرة بحسب المرصد.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن "قوات النظام تتقدم من الجهة الشرقية ووصلت إلى وسط الغوطة الشرقية وهي تبعد حاليا حوالى ثلاثة كيلومترات عن دوما" أبرز مدن هذه المنطقة المحاصرة، كما باتت على أطراف بلدتي بيت سوى والأشعري، فيما تعرضت دوما عصر الأحد إلى القصف مجددا.

وأوضح عبدالرحمن أن "التقدم السريع يعود إلى كون العمليات العسكرية تجري بشكل أساسي في مناطق زراعية، فضلا عن التمهيد الجوي العنيف"، مشيرا إلى أن "مستشارين روسا يدعمون العملية".

وتبلغ المساحة التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة في الغوطة حوالى مئة كيلومتر مربع وتشكل نحو ثلث المساحة الكلية للغوطة.

وفي أول تعليق رسمي للجيش السوري، نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري أن "وحدات الجيش تقدمت على أكثر من اتجاه وطهرت العديد من المزارع والبلدات باتجاه حرستا (غرب) ودوما".

وأوضح المصدر أنه خلال اليومين الماضيين، قام الجيش السوري "بتوجيه ضربات بالنار والقوات على مقرات ومناطق وجود الارهابيين في الغوطة الشرقية"، مشيرا إلى استعادة السيطرة على بلدات وقرى بينها أوتايا والنشابية وحزرما في شرق وجنوب شرق الغوطة.

ووثق المرصد منذ 25 فبراير/شباط مقتل 76 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها و43 مقاتلا من جيش الاسلام، أبرز فصائل الغوطة الشرقية.

ومنذ 18 فبراير/شباط بدأت قوات النظام السوري حملة قصف عنيف للغوطة الشرقية، معقل الفصائل المعارضة ضد دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من 650 مدنيا وإصابة أكثر من 3600 آخرين بجروح، وفق حصيلة للمرصد.

وتُعد الغوطة الشرقية إحدى بوابات دمشق. وطالما شكلت هدفا للجيش السوري الذي يفرض عليها حصارا منذ العام 2013.

بين ركام الأبنية

ويأتي تقدم الجيش السوري تزامنا مع هدنة أعلنتها روسيا، تسري منذ الثلاثاء لمدة خمس ساعات يُفتح خلالها "ممر انساني" عند معبر الوافدين الواقع شمال شرق مدينة دوما لخروج المدنيين.

وتراجعت وتيرة القصف منذ بدء الهدنة، لكنه لم يتوقف وخصوصا خارج أوقات سريانها. كما لم يُسجل خروج أي مدني عبر المعبر، وفق المرصد.

وأوضح عبدالرحمن أن "القصف الجوي يتركز على مناطق تسعى قوات النظام للتقدم فيها مثل بلدتي بيت سوى ومسرابا"، مشيرا إلى أنها "الاستراتيجية ذاتها التي جرى اتبعاها في البلدات الاخرى مثل الشيفونية التي طاول الدمار نحو 80 بالمئة منها".

وفي بلدة بيت سوى شوهد مئات الأشخاص من رجال ونساء وأطفال ينزحون من منازلهم. وسار هؤلاء بين ركام الأبنية في الشوارع واستقل بعضهم دراجات نارية ومنهم من وضع حاجياته على شاحنات في حين لم يجد آخرون سوى عربات لنقل حاجياتهم.

وأفاد عبدالرحمن عن نزوح أكثر من ألفي شخص من مناطق في الغوطة الشرقية باتجاه بلدات لا تزال تحت سيطرة الفصائل المعارضة.

وقال أبوخليل (35 عاماً) الذي فرّ من بيت سوى مع عائلته "الناس جميعا في الطرق كأنه يوم الحشر". وكان يحمل طفلته المصابة في وجهها وقد ملأه الغبار الناتج من قصف استهدف مبنى كان يأوي 14 فردا من عائلته.

وأضاف "أنقذنا الله من تحت الردم وأخرجنا الدفاع المدني هناك عائلات كثيرة بقيت تحت الردم".

وفي دوما، أبرز مدن الغوطة الشرقية التي لجأ إليها نازحون من مسرابا المجاورة، قال بشير (25 عاما) "الملاجئ لم تعد تتسع، لا يمكنها أن تتسع للناس الذين نزحوا من مساحات شاسعة سيطر عليها النظام بل أحرقها لتصبح غير صالحة للسكن"، معربا عن خشيته "من كارثة إنسانية مع تقدم قوات النظام".

وتسبب حصار الغوطة الشرقية بنقص كبير في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. وكان السكان يعتمدون على مساعدات دولية تصلهم بشكل متقطع وعلى زراعات محلية أو يأتون بالمواد الغذائية عبر التهريب.

وتنتظر الأمم المتحدة السماح لها بإدخال مساعدات إلى الغوطة الشرقية التي تحاصرها قوات النظام منذ العام 2013.

دعوات للغضط على دمشق

وطلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأحد خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني حسن روحاني "ممارسة الضغوط الضرورية" على النظام السوري لوقف الهجمات على السكان في الغوطة الشرقية المحاصرة، بحسب ما أعلن الاليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان "خلال هذا التشاور الهاتفي، حض رئيس الجمهورية نظيره (الايراني) بقوة على ممارسة الضغوط الضرورية على النظام السوري لوضع حد للهجمات العشوائية على السكان المحاصرين في الغوطة الشرقية والسماح بإيصال المساعدات الانسانية واجلاء الحالات الطبية الحرجة".

واكد الرئيسان أيضا "توافقهما على العمل معا في شكل عملاني في الأيام المقبلة بهدف الحصول مع الأمم المتحدة بالتنسيق مع نظام دمشق والدول الرئيسية المعنية بسوريا، على نتائج على الأرض وايصال المساعدة الضرورية إلى المدنيين وجعل وقف اطلاق النار فعليا".

وشدد ماكرون "على المسؤولية الخاصة التي تقع على عاتق إيران بالنظر إلى علاقاتها مع النظام، في تنفيذ الهدنة الانسانية التي نص عليها القرار 2401 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي"، بحسب البيان.

وأوضح الاليزيه أن ماكرون "سيعرض مجددا هذا الأسبوع مع نظيره الإيراني التقدم الملموس لهذه المباحثات".

وكرر ماكرون لروحاني "تمسك فرنسا باتفاق فيينا في 14 يوليو/تموز 2015" حول البرنامج النووي الايراني، مذكرا بمطالب فرنسا حول المشاكل التي لا ترتبط بالاتفاق لكنها تستدعي "أجوبة واضحة" من جانب إيران وخصوصا حول برنامجها البالستي والأمن في المنطقة وخصوصا في لبنان.

وعبر عن أمله في "مساهمة بناءة" من إيران "في نزع فتيل التصعيد الإقليمي وحل الأزمات في الشرق الأوسط".

ومجمل هذه القضايا سيبحثها وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان خلال زيارته الاثنين لطهران، وفق ما افاد الاليزيه.

مسؤولية الأسد وروسيا

وأعلنت رئاسة الوزراء البريطانية الأحد أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي والرئيس الأميركي دونالد ترامب حملا النظام السوري وروسيا "كامل المسؤولية عن المعاناة الانسانية الرهيبة" التي تشهدها الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وتشاورت ماي وترامب هاتفيا الأحد. وقالت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان إنهما "بحثا الأزمة في سوريا والوضع الانساني المرعب في الغوطة الشرقية. وتوافقا على اعتبار ذلك كارثة انسانية وعلى أن النظام السوري وروسيا بوصفها الداعم الرئيسي للنظام، يتحملان كامل المسؤولية عن المعاناة الانسانية الرهيبة".

ومنذ بدء التدخل الروسي في سوريا في العام 2015، تغيرت المعادلة على الأرض لصالح الجيش السوري الذي حقق انتصارات على جبهات عدة في البلاد في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية والفصائل المعارضة على السواء.

ويعيد ما يحصل في الغوطة الشرقية إلى الاذهان معركة مدينة حلب، التي انتهت بإجلاء آلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين من أحياء المدينة الشرقية التي حوصرت لعدة أشهر بعد هجوم بري وقصف عنيف.