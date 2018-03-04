السعودية تسرّع خطوات الانفتاح الاجتماعي بأول ماراثون نسائي

الرياض - نظمت السعودية للمرة الأولى سباق ماراثون للنساء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، في وقت تحاول المملكة المحافظة دعم الرياضات والترفيه في سعيها نحو الانفتاح.

وشاركت مئات النساء في السباق الذي نظم السبت في منطقة الاحساء في شرق المملكة، وارتدت المشاركات العباءات السوداء والأحذية الرياضية.

وجاء السباق بعدما استضافت الرياض في نهاية فبراير/شباط سباق ماراثون خصص للرجال فقط، ما أثار ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي استنكارا لاستثناء النساء منه.

ومن المقرر أن تستضيف السلطات الرياضية في المملكة سباق ماراثون آخر للنساء في مدينة مكة في ابريل/نيسان.

وتشهد السعودية منذ أشهر سلسلة من الفاعليات الرياضية والموسيقية والترفيهية غير المسبوقة، بينها اقامة حفلات لفرق ومغنين غربيين والسماح للنساء بحضور المباريات الرياضية في الملاعب.

وتزامنت هذه الفاعليات مع خطوات أخرى تعبر عن انفتاح اجتماعي متسارع في المملكة المحافظة، بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة بدءا من يونيو/حزيران واعادة فتح دور السينما.

ويشكل قطاعا الترفيه والسياحة حجر الأساس في "رؤية 2030"، الخطة الاقتصادية التي طرحها ولي العهد محمد بن سلمان في 2016 والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بهدف وقف الارتهان التاريخي للنفط خصوصا مع انخفاض سعر الخام.

وكانت السعودية اعلنت في 22 فبراير/شباط أنها ستستثمر 240 مليار ريال (نحو 64 مليار دولار) في قطاع الترفيه في السنوات العشر المقبلة، على أن يتم جمع هذه الأموال من الحكومة والقطاع الخاص.

ويأتي التوجه السعودي لاستثمار مبالغ طائلة في الترفيه والسياحة رغم العجز في موازنة المملكة الناتج من تراجع أسعار النفط منذ 2014.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017 توقعت المملكة عجزا بقيمة 52 مليار دولار في الموازنة العامة لسنة 2018، وذلك للعام الخامس على التوالي، بعدما فاق العجز في موازنة 2017 المستوى المتوقع له.

لكن موازنة 2018 هي "الأكبر في تاريخ" المملكة، المصدر الأكبر للنفط في العالم مع توقعات بأن تبلغ النفقات 260.8 مليار دولار والايرادات 208.8 مليارات دولار.