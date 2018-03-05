توقيف مقدم برامج معروف في مصر بدعوى الإساءة للشرطة

القاهرة - قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن نيابة وسط القاهرة حبست مذيعا تلفزيونيا مشهورا مساء الأحد أربعة أيام على ذمة التحقيق معه بتهمة الإساءة لجهاز الشرطة والعاملين به.

وقالت الوكالة "أسندت النيابة في التحقيقات إلى خيري رمضان الاتهام بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بحق هيئة الشرطة على نحو يمثل إساءة إليها".

وأضافت أن النيابة شرعت في التحقيق مع رمضان بعد تلقيها بلاغا ضده من وزارة الداخلية.

وكان رمضان قد زعم في برنامج يقدمه في التلفزيون المصري أن هناك ضباط شرطة يشكون الفاقة لتدني أجورهم على حد وصفه.

ونفى رمضان السبت خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة الاتهامات الموجهة له مؤكدًا أن حديثه كان في إطار "الوقوف بجانب أسر شهداء الشرطة" وفق وسائل إعلام محلية.

وتتعلق القضية برسالة بثها رمضان في برنامجه قبل أيام، قال إنها وردت من زوجة ضابط شرطة تشكو فيها من "المعاناة الحياتية".

وشكت الزوجة وفق ما قاله رمضان من ضعف راتب زوجها ما اضطرهما لإلحاق أبنائهما بمدارس حكومية لعدم قدرتهما على تحمل نفقات المدارس الخاصة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر في خطاب متلفز من الإساءة للجيش والشرطة. واعتبرها "خيانة عظمى".

وتشن قوات الجيش والشرطة منذ اسابيع عملية عسكرية واسعة للقضاء على الارهاب في شبه جزيرة سنيناء الواقعة بمحاذاة غزة واسرائيل.