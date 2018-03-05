مرسيليا يفلت بمعجزة من الخسارة في الدوري الفرنسي

باريس - أفلت مرسيليا الثالث من الخسارة امام ضيفه نانت بادراكه التعادل في الوقت الضائع 1-1، وواصل ليون مسلسل اهدار النقاط بتعادله مع مضيفه مونبلييه 1-1 الاحد في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وفشل مرسيليا في تشديد الضغط على موناكو الثاني وحامل اللقب وتقليص الفارق معه الى نقطتين بسقوطه في فخ التعادل امام نانت بهدف لليو دوبوا (11) مقابل هدف لفلوران توفان (90+5).

ورفع مرسيليا رصيده الى 56 نقطة، بفارق اربع نقاط خلف موناكو، وخمس نقاط امام ليون الذي واصل نتائجه المتواضعة وتعادل مع مضيفه مونبلييه 1-1.

وهي المباراة السادسة على التوالي لليون من دون تحقيق اي فوز، فاكتفى بنقطة واحدة رفعت رصيده الى 51 نقطة في المركز الرابع، فتعقد موقفه في امكان المشاركة في دوري ابطال اوروبا في الموسم المقبل.

ويشارك الاول والثاني مباشرة في دوري الابطال، ويخوض الثالث تصفيات الدور التمهيدي.

من جهته، رفع مونبلييه رصيده الى 40 نقطة في المركز السادس.

وفاز كاين على ضيفه ستراسبورغ بهدفين لانزو كريفالي (43) وفريديريك جيلبير (87).

وكانت المرحلة افتتحت الجمعة بفوز نيس على ليل 2-1، وموناكو على بوردو 2-1، واستكملت السبت بفوز باريس سان جرمان المتصدر على تروا 2-صفر، ورين على اميان 2-صفر، وانجيه على غانغان 3-صفر، وتعادل متز مع تولوز 1-1، وسانت اتيان مع ديجون 2-2.