صندوق ثروة سيادي في مصر لإدارة الشركات الحكومية

دبي - قال وزير قطاع الأعمال المصري خالد بدوي الاثنين إن بلاده تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية في الوقت الذي تخطط فيه لإدراج تلك الشركات في البورصة.

وأبلغ بدوي مؤتمرا في دبي أن فكرة الصندوق تجري دراستها داخليا وإنها في مراحلها المبكرة.

وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي قال في يناير/كانون الثاني ان مصر تتطلع لطرح أسهم في عشر شركات حكومية في البورصة خلال الأشهر الثمانية عشر القادمة ضمن توجه لجذب المستثمرين الأجانب.

وأبلغ بدوي الصحفيين أن مصر تتطلع لجمع ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار من بيع حصص في شركات حكومية قبيل الإدراج الرسمي لتلك الشركات.

وأضاف أن الجدول الزمني لمثل تلك الصفقات يتجاوز العام.

وقال إن الخطط قيد المراجعة من قبل مجلس الوزراء وإنه ستكون هناك حاجة لسن قانون أولا قبل تنفيذ عمليات البيع تلك.

وتأتي الإجراءات في الوقت الذي تحسن فيه إقبال المستثمرين على مصر خلال الأشهر الأخيرة بعد سنوات من الاضطرابات السياسية. وتشجع المستثمرون بالإصلاحات التي نفذتها مصر بالإضافة إلى كشف غاز ضخم وتبسيط قواعد تنفيذ المشاريع وخفض قيمة العملة المحلية.