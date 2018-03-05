'شاعر المليون 8' يختتم مساء الثلاثاء مرحلته الأولى

أبوظبي ـ تختتم مساء الثلاثاء، المرحلة الأولى من برنامج "شاعر المليون" في موسمه الثامن، والذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.

سيشارك في الحلقة الثامنة، ستة فرسان، هم: الشاعر سالم حواس الحازمي وفهد عوض العازمي من السعودية، صالح الهقيش الصخري من الأردن، فيصل عايض العتيبي ومبارك الفغم الرشيدي من الكويت، ومهنا الماضي الشمري من سوريا، واللذين سيقدمون روائعهم الشعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور غسان الحسن، حمد السعيد، وسلطان العميمي.

يذكر أنه في المرحلة الأولى تنافس 48 شاعراً على مدار ثمانية حلقات، لتبدأ من بعدها أولى حلقات المرحلة الثانية والتي سيستمر فيها 24 شاعراً يتابعون مسيرتهم نحو بيرق الشعر النبطي.

حيث يتأهل رسميًا للمرحلة الثانية 24 شاعرًا من أصل 48 شاعرًا، ويتوجب على كل شاعر من الشعراء الـ 24 إلقاء قصيدة حرة الوزن والقافية، يتراوح عدد أبياتها بين 10 أبيات و12 بيتًا، أما المعيار الثاني فتُعلن عنه اللجنة مع بداية كل حلقة.

يذكر أن لجنة التحكيم، قد أعلنت سابقاً عن معايير المرحلة الثانية من المسابقة، حيث يتنافس في كل حلقة ستة شعراء على مدار أربع حلقات، وفي كل حلقة يتم تأهيل شاعر واحد أو شاعرين بقرار اللجنة، وشاعرين أو شاعر واحد بتصويت الجمهور، وبعد انتهاء الحلقات الأربع يكون عدد المرشحين قد وصل إلى اثني عشر شاعرًا لينتقلوا بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة من البرنامج.