لودريان يصطدم بتعنت إيراني معهود بشأن الصواريخ الباليستية

طهران - قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الاثنين إنه لا يزال هناك "عمل كثير يتعين القيام به" مع إيران بخصوص برنامجها للصواريخ الباليستية ودورها في الصراعات الإقليمية.

وقال لو دريان بعد يوم من محادثات صعبة أجراها في طهران إن فرنسا ستواصل المباحثات مع إيران، مضيفا أن من الضروري إيجاد سبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وزار لو دريان طهران في مهمة دقيقة لإعادة التأكيد على دعم أوروبا للاتفاق النووي الذي فتح اقتصاد إيران وناقش في الوقت نفسه المخاوف الأمريكية بشأن برنامج طهران الصاروخي ودورها في الصراعات بالمنطقة.

و ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء أن علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال اجتماع في طهران إن برنامج إيران للصواريخ الباليستية لا يشكل تهديدا لأي دولة لأن طبيعته دفاعية محضة.

وقال شمخاني للوزير الفرنسي، وهو في زيارة لإيران تستغرق يوما واحدا، "برنامجنا الصاروخي... يتسق مع سياستنا الدفاعية التي لا تشكل أي تهديد لأي دولة".

وأضاف شمخاني أن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، الذي توصلت له إيران وقوى عالمية في 2015، أخطأت عندما "قدمت تنازلات" للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي انتقد الاتفاق.

ولكن يبدو ان "الحوار الصريح والمعمق" الذي يأمل لودريان ان يجريه مع محاوريه الايرانيين سجل انطلاقة سيئة نظرا الى مواقف فرنسا ازاء ايران التي تثير منذ اشهر توترا مع طهران.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة "اعتماد" الإصلاحية انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "التطرف" الذي تبديه دول الاتحاد الأوروبي حيال إيران "من أجل إبقاء الولايات المتحدة داخل الاتفاق حول النووي الإيراني".

وحذر ظريف من ان هذا الموقف "سيضر في نهاية المطاف بسياسة اوروبا".

ولودريان، الذي وصل الاثنين الى طهران، هو ارفع مسؤول في الدول الاوروبية الثلاث (فرنسا، المانيا، وبريطانيا) الموقعة على الاتفاق النووي مع ايران، منذ التحذير الذي وجهه الرئيس الاميركي دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير حول الاتفاق الذي يعتبره مؤيدوه افضل وسيلة لحؤول دون امتلاك ايران السلاح النووي.

الا ان ترامب يعتبر النص، الذي تم التوصل اليه في 2015، احد اسوأ الاتفاقات التي وقعت عليها الولايات المتحدة، واهو اعطى الاوروبيين مهلة تنتهي في 12 ايار/مايو من اجل اصلاح "الثغرات الخطيرة" فيه والا فان الولايات المتحدة ستتخلى عنه وستعيد فرض العقوبات على ايران.

وتسعى فرنسا للحصول من طهران على تعهدات بشأن الحد من برنامجها البالستي ونزعات "الهيمنة" للجمهورية الاسلامية في الشرق الاوسط.

وابدت ايران انفتاحها على "الحوار" حول هاتين النقطتين، ولكن ليس على "التفاوض" ما لم يقم الغرب بتدمير ترسانته من الصواريخ والاسلحة النووية، بحسب ما اعلن السبت المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية الجنرال مسعود جزائري.

وتتخوف باريس من ان تؤدي اعادة النظر بالاتفاق الى دخول دول المنطقة في سباق نووي، والى دفع كوريا الشمالية الى المضي قدما في برنامجها.

وحذر ظريف في المقابلة بأن "أي عمل يهدف إلى إرضاء الطرف الذي هو أكثر من ينتهك الاتفاق النووي (اي الولايات المتحدة)، لا يفضي إلى نتيجة".

وفي وقت تتهم باريس إيران بـ"نزعات هيمنة" في الشرق الأوسط، ذكر ظريف بمآخذ الجمهورية الإسلامية على الغرب موجها تحذيرا للأوروبيين.

وندد في هذا السياق بالدعم الذي قدمه الغرب للعراق في الحرب التي دارت بين البلدين بين 1980 و1988 وبالدعم السياسي والعسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حاليا "للمعتدي" السعودي في النزاع في اليمن.

وحذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو الاثنين من ان سقوط الاتفاق النووي الذي تم التوصل اليه في 2015 بين ايران والقوى العظمى سيشكل "خسارة كبيرة".

وقال المدير العام للوكالة ان ايران "تنفذ التزاماتها المتعلقة بالملف النووي" بموجب الاتفاق.

ووجه الرئيس الاميركي دونالد ترامب انتقادات حادة للاتفاق الموقع في 2015، معتبرا انه يعاني من "ثغرات كارثية".

وهو حدد في كانون الثاني/يناير مهلة 120 يوما للكونغرس الاميركي والشركاء الاوروبيين للولايات المتحدة من اجل "تصحيح" الاتفاق والا فان الولايات المتحدة ستتخلى عنه.

وقال امانو في افتتاح اجتماع لمجلس حكام الوكالة في فيينا ان الاتفاق "يشكل مكسبا كبيرا للتحقق (من الانشطة النووية)"، وان "سقوطه سيشكل خسارة كبيرة لنظام التحقق وللنهج التعددي".