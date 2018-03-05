كلوب يرفع شعار 'لا وقت للراحة' في ليفربول

بعد فوزه ذهابا 5-صفر على بورتو البرتغالي في الشهر الماضي ضمن ليفربول الانكليزي تقريبا الصعود لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لكن مدربه الألماني يورغن كلوب يؤكد أنه سيلعب بتشكيلة قوية في لقاء العودة الثلاثاء رغم أنه سيحل ضيفا على مانشستر يونايتد في الدوري الانكليزي مطلع الأسبوع المقبل.

وقال كلوب عن خططه "لا وقت للراحة. لقد فاز بورتو بجميع المباريات التي خاضها منذ مواجهتنا معه".

وأضاف كلوب "سيرد بورتو على الهزيمة. هذا ما يريده. هذا فريق برتغالي صاحب كبرياء ومعتز بنفسه وسيقاتل. يريد تعويض الهزيمة".

"مخطيء من يعتقد أنهم سيأتون هنا تاركين أفضل لاعبين في بلادهم أو حيثما يريدون ولن يهتموا بالمباراة. هذا هو دوري الأبطال والعالم كله يشاهده. ما رأيكم في ذلك".

وبعد أربعة أيام من مواجهة بورتو سيلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد في الدوري المحلي الممتاز في معركة على المركز الثاني خلف المنفرد بالصدارة مانشستر سيتي.

وقال كلوب "لا أفكر ولا لثانية واحدة بإراحة أي لاعب. أعرف أننا سنواجه مانشستر يونايتد بعد ذلك لكن لا يمكننا تغيير الثوابت".

وحقق ليفربول فوزا مقنعا بنتيجة 2-صفر على نيوكاسل يونايتد السبت الماضي ليعزز مسيرته الخالية من الهزائم على مستوى الدوري إلى خمس مباريات متتالية ويتقدم إلى المركز الثاني في الترتيب.

وأشار كلوب "الجانب المعنوي هو المجال الذي يمكنك أن تحقق فيه أكبر تقدم.. ولا يمكنك الفوز بأي سباق في العالم دون أن تكون متحفزا وقويا".

"وبالنسبة لوضعنا الحالي فإنه من الواضح أننا لن نحرز لقب الدوري الممتاز لكننا في موقف إيجابي للغاية".