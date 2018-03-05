سهى حدادين تشهر 'لروحكَ ألملمُ حروفي'

عمّان ـ أقامت دائرة المكتبة الوطنية بعمّان برعاية أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري، وبالتعاون مع الآن ناشرون وموزعون، حفل إشهار كتاب "لروحك ألملم حروفي" للكاتبة سهى حدّادين، وقد شارك في الجلسة التي أدارها الدكتور باسم الزعبي كلٌّ من الناقد والشاعر الدكتور خلدون امنيعم والروائي عماد مدانات.

في بداية الحفل، قدّم الدكتور الزعبي الكاتبة بكلمات، قال فيها: "فاضت مشاعرها، فراحت تُلملم حروفها لتكتب له. عنوانها ليس شخصاً بعينه، ولا مكاناً بعينه، إنه كلّ العناوين، وكلّ الناس، فهو الوطن، والزوج، والولد، والإنسان... ".

ثم قرأ الكاتب عماد مدانات، صاحب رواية" حنْو البير"، نصاً بناه على نص الكاتبة، وقال في مقدمته إن الكاتبة دخلت الى باحة واسعة مغلقة ومعتمة لا تعرف حجم الصمت في مساماتها بين السؤال المتحفز، والإجابة الناقصة .

وأشار إلى أن نصوص الكاتبة تضرب في الروح ولا تحتويها تماماً، على اعتبار أن الحالة الإبداعية موجعة ومربكة.

أما الدكتور امنيعم فقد أشار إلى أن الكتاب انقسم إلى ثلاثة أجزاء، كل جزء حمل عنوانا رئيساً، هي: (بين سنابلك )، و(لروحك ألملم حروفي)، و(سيد الوقت) وقد حمل كل عنوان دلالات خاصة به.

وبيّن صاحب ديوان "أرني أنظر إليك"، أن الكتاب حمل فلسفة قائمة على ثالوث مقدس هو: المكان والإنسان والزمان في توازن نصي لكل عنوان فرعي في الكتاب الذي يقدّم نفسه جنساً أدبياً مستقلاً ينطوي على مختلف الأجناس.

وأضاف أن الكتاب يُمثل جرح الأنوثة الغائر في جسد الوقت وجغرافيا المكان.

وفي نهاية الحفل قرأت الكاتبة حدادين عدداً من نصوصها بمرافقة عازف العود الفنان صليبا حدّادين.