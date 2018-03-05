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عطل مفاجئ يشل سيغنال وتيلغرام
 

تطبيقا التراسل المشفر يعانيان من مشاكل غير معروفة الأسباب بشكل متزامن، وصلت حد التعطل الكامل على مستوى العالم.
 

ميدل ايست أونلاين

شرعا في العودة للعمل تدريجيا

واشنطن - يعاني تطبيق التراسل المشفر الشهير سيغنال من عطل تسبب في خروجه من الخدمة في كل أنحاء العالم، في مشكل تزامن مع اخر يضرب بشكل اقل حدة تطبيق التراسل المشفر الشهير تيليغرام.

وبلغ مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي عن اعطال متفاوتة ضربت التطبيقين بشكل مفاجئ.

وأكد متحدث رسمي من الشركة القائمة على تطوير تطبيق سيغنال عبر تويتر أن التطبيق فعلا يواجه مشاكل وأن فريق المهندسين يعمل على تحديد الأسباب وإيجاد الحلول المناسبة.

ومن جهة أخرى أفاد الحساب الرسمي لتطبيق تيليغرام على تويتر أن بعض المستخدمين في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يواجهون حاليا مشاكل في الاتصال.

وذكرت تحديثات جديدة ان التطبيقين شرعا في العودة للعمل بشكل تدريجي.

و تطبيق سيغنال يعد من التطبيقات واسعة الانتشار على النطاق العالمي كما هو الحال مع تيليغرام.

وسيغنال هو تطبيق للاتصال المشفر لنظامي تشغيل أندرويد وآي أو إس. وتتوفر منه إصدارات لسطح المكتب لنظم تشغيل جنو/لينكس وويندوز وماك أو إس.

يستخدم التطبيق الإنترنت لإرسال رسائل من فرد لفرد أو لإرسال رسائل جماعية، ويمكن أن تتضمن هذه الرسائل ملفات وملاحظات صوتية وصورا ومقاطع فيديو، كما يمكن أن يُستخدم التطبيق لإجراء مكالمات فيديو ومكالمات صوتية.

ويستخدم سيغنال أرقام الهاتف الخلوي التقليدية كمعرفات، ويستخدم التشفير حتى النهاية لتأمين كل الاتصالات بين المستخدمين. ويتضمن التطبيق أيضًا آليات تمكن المستخدمين من التحقق من هوية مراسليهم بشكل مستقل والتحقق من نزاهة قناة الاتصال.

تيليغرام ايضا عبارة عن تطبيق مجاني للتراسل متوفر على اندرويد واي او اس، مفتوح المصدر جزئيا، يعمل على منصات متعددة، ويركز على السرعة والخصوصية والناحية الأمنية.

وبإمكان مستخدميه تبادل الرسائل بأمان مع إمكانات التشفير العالية بما في ذلك الصور والفيديو والوثائق من أي نوع، ويدعم التطبيق مشاركة كافة تنسيقات الملفات تقريبا.
 

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