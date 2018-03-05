دخول أولى شاحنات الإغاثة للغوطة على وقع دوي القصف

دمشق ـ قتل نحو 30 مدنياً في غارات جديدة نفذتها قوات النظام السوري صباح الإثنين على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، في حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومع سقوط المزيد من الضحايا، ارتفعت حصيلة القتلى منذ بدء التصعيد في 18 شباط/فبراير إلى 724 مدنياً، بينهم 170 طفلاً، وفق المرصد.

وأفاد مدير المرصد رامي عبدالرحمن عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الجوي لقوات النظام بعد منتصف الليل وصباح الإثنين إلى 29 مدنياً، بينهم أربعة أطفال.

وقتل في حمورية وحدها عشرة مدنيين، وتسعة آخرين في جسرين، وفق المرصد. وكان المرصد أفاد في وقت سابق عن مقتل 14 مدنياً.

وأشار المرصد إلى أن القتلى سقطوا قبل بدء الهدنة الروسية عند الساعة التاسعة صباحاً (07:00 ت غ)، والتي تسري منذ أسبوع يومياً ولخمس ساعات فقط، ويُفتح خلالها ممر عند معبر الوافدين، شمال شرق مدينة دوما لخروج المدنيين.

واستهدف القصف الجوي أيضاً مدن وبلدات أخرى بينها حزة وزملكا وسقبا.

وتراجعت وتيرة القصف منذ بدء الهدنة الروسية الثلاثاء الماضي، لكنه لم يتوقف وخصوصاً خارج أوقات سريانها. كما لم يُسجل خروج أي مدني عبر المعبر، بحسب المرصد.

وإلى جانب الحملة الجوية، بدأ الجيش السوري الذي تلقى تعزيزات عسكرية هجوماً برياً ازدادت وتيرته تدريجاً، وتركز على الجبهة الشرقية.

وباتت قوات النظام، بحسب المرصد السوري، تسيطر على ثلث مساحة الغوطة الشرقية المحاصرة.

وتُعد الغوطة الشرقية إحدى بوابات دمشق. ولطالما شكلت هدفاً للجيش السوري الذي يفرض عليها حصاراً منذ العام 2013.

وقال الرئيس السوري بشار الأسد الأحد "يجب أن نستمر في العملية بالتوازي مع فتح المجال أمام المواطنين للخروج"، معتبراً أن "عملية الغوطة هي استمرار لمكافحة الارهاب".

وبدأت شاحنات إغاثة دخول منطقة الغوطة الشرقية السورية الاثنين بعد سحب الإمدادات الطبية الحيوية منها وذلك في أول مساعدات تصل الجيب المحاصر منذ أن بدأت القوات الحكومية قبل أسبوعين أحد أعنف هجماتها منذ نشوب الصراع.وقال مسؤول كبير بالأمم المتحدة يرافق القافلة إنه "ليس سعيدا" بسماع دوي القصف قرب نقطة العبور إلى الغوطة الشرقية رغم وجود اتفاق بتوصيل المساعدات في أجواء سلمية.

وقال علي الزعتري عند نقطة العبور "يجب أن نطمئن إلى أننا سنتمكن من توصيل المساعدات الإنسانية في ظل ظروف جيدة".

كان مسؤول بمنظمة الصحة العالمية قال إن الحكومة السورية سحبت معظم اللوازم الطبية من شاحنات الأمم المتحدة ومنعت دخول حقائب الإسعافات الأولية ولوازم الجراحة والغسيل الكلوي وعبوات الإنسولين إلى الجيب الذي يعيش فيه 400 ألف شخص.

وأشار الزعتري إلى أن قافلة الإغاثة أصبحت تقتصر على مساعدات لنحو 27500 شخص بعدما كانت تحمل مواد غذائية لنحو 70 ألفا. وتقول الأمم المتحدة إن سوريا وافقت على دخول بقية الغذاء لمن تبقى ضمن السبعين ألفا في قافلة ثانية خلال ثلاثة أيام.

وتسبب الحصار المفروض على الغوطة الشرقية منذ 2013 بنقص كبير في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. وكان السكان يعتمدون على مساعدات دولية تصلهم بشكل متقطع وعلى زراعات محلية أو يأتون بالمواد الغذائية عبر التهريب. وزاد التصعيد الأخير من معاناتهم.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الإثنين، مشروع قرار يدعو لإجراء تحقيق عاجل ومستقل في أحداث العنف الأخيرة بالغوطة الشرقية.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس، أن مجلس حقوق الإنسان تبنّى القرار الذي اقترحته بريطانيا، بتصويت 29 دولة لصالحه، مقابل امتناع 14، فيما صوتت 4 دول ضد القرار.

ويدعو القرار لجنة التحقيق بشأن سوريا، التي أسسها المجلس قبل 6 أعوام ونصف، إلى إجراء "تحقيق مستقل وشامل في الأحداث الأخيرة" بالغوطة الشرقية.

كما يدعو لـ "محاسبة مرتكبي الانتهاكات في الغوطة الشرقية، وإدانة قصف النظام السوري للغوطة" المحاصرة.

ويطلب القرار من اللجنة أن تقدم تقريرًا عن التحقيق أمام الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان، في يونيو/ حزيران المقبل.