الألياف الضوئية تنقل السودان الى عصر المئة ميغابايت في الثانية

الخرطوم - أعلنت مجموعة سوداتل للاتصالات السودانية، توقيعها اتفاقية مع شركة "ليكويد تيليكوم"، العاملة في القارة الإفريقية،تقوم بموجبها الأخيرة ببناء شبكة داخل السودان لربط المنازل بالألياف الضوئية.

وقالت سوداتل في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية المدرج أسهمها فيه، إن الشبكة الجديدة ستقدم خدمة الإنترنت بسرعات تصل إلى 100 ميغابايت في الثانية.

وتتوقع "سوداتل" أن يمهد ذلك الطريق أمام قطاع الأعمال بالسودان للتمتع بخدمة انترنت جيدة.

والألياف الضوئية كابلات مصنوعة من الزجاج النقي تكون طويلة ورفيعة ولا يتعدى سمكها سمك الشعرة. يجمع العديد منها في حزم وتستخدم في نقل الإشارات الضوئية لمسافات بعيدة جدا.

ويشكو مستخدمو الانترنت في السودان من رداءة الخدمة، على الرغم من الرسوم العالية التي يدفعونها مقابل الحصول عليها.

وتروج شركات الهاتف المحمول في البلاد خدمات انترنت بسرعات تقول انها تتراوح ما بين 7 ميغابايت و42 ميغابايت، ولكنّ المستخدمين يؤكدون انها سرعات وهمية لا تزيد عن 512 كيلوبايتا في أفضل الأحوال، كما ارتفعت أسعار خدمات الإنترنت في الآونة الأخيرة بصورة مبالغة ولم يعد إستخدام خدمات الجيل الرابع متيسرا لكثير من فئات المجتمع.

وبلغ عدد مشتركي الانترنت في السودان نحو 11 مليون شخص، وفق يحيى عبدالله المدير العام للهيئة القومية للاتصالات السودانية (حكومية).