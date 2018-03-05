إيقافات في بروكسل حول شبهة ارتكاب أعمال إرهابية

بروكسل - أوقف ثمانية أشخاص الأحد في حي مولنبيك ببروكسل بعد سلسلة مداهمات بأمر من قاض في بروكسل مكلف بمكافحة الارهاب، بحسب ما أعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية الاثنين.

وقال مصدر قريب من التحقيق ان المحققين يشتبهون بان اعتداء كان في طور التحضير، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة "لا ديرنيير اور".

من جهتها، لم تعط النيابة الفدرالية اي توضيحات حول المؤشرات او الشكوك التي أدت الى عمليات التوقيف.

وأوضحت في بيان "هذا الملف منفصل تماما عن ملفات اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 أو بروكسل/زافنتيم في 22 اذار/مارس 2016".

وتابع البيان ان عمليات الاستماع الى الافادات كانت جارية ظهر الاثنين، وان قاضي التحقيق في قضايا مكافحة الارهاب المكلف الملف سيبت خلال اليوم قرار توجيه التهم الى المعتقلين وتوقيفهم أم لا.

وأضاف المصدر أن سبع عمليات دهم نفذت الأحد في بلجيكا في اطار "قضية ارهاب" من بينها أربع في حي مولنبيك، حيث حصلت جميع التوقيفات. ولم يتم العثور على أي سلاح أو مادة متفجرة.

وتُعرف منطقة مولنبيك الشعبية في بروكسل والتي نسبة كبيرة من سكانها ذات أصول مغاربية، بأنها بؤرة للتطرف الإسلامي.

ويتحدر من مولنبيك عدد من المشاركين في الاعتداءات التي نفذت في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وأدت الى مقتل 130 شخصا، من بينهم صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من أعضاء الخلية التي نفذت هذا الاعتداءات.

وتم توقيف هذا الفرنسي من أصل مغربي في 18 آذار/مارس 2016 في مولنبيك.

وأظهرت التحقيقات حول اعتداءات باريس وبروكسل التي أوقعت 32 قتيلا في 22 آذار/مارس 2016، وقوف خلية فرنسية بلجيكية ذاتها وراءها. وتم القسم الأكبر من التخطيط اللوجستي للاعتداءات التي تبناها تنظيم الدولة الاسلامية، على الأراضي البلجيكية.

ونفذت المداهمات الأحد في اطار تحقيق مختلف عن التحقيقات التي تجريها بروكسل حول اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وآذار/مارس 2016. واضافة الى المداهمات في مولنبيك، جرت عمليتا دهم في مالينس وثالثة في غرامونت، بحسب المصدر المطلع على التحقيق. ومن المتوقع أن تصدر النيابة العامة الفدرالية البلجيكية بيانا.