الدوحة تبحث عن مسار خارجي مواز للوساطة الكويتية

الدوحة – تراهن قطر على حملة علاقات عامة وعلى توظيف المال في تعزيز تحالفاتها الخارجية في محاولة للخروج من ورطتها على اثر المقاطعة العربية والخليجية، إلا أنها تغامر مجددا بتعقيد أزمتها بتجاوزها للوساطة الكويتية القائمة والتي تتمسك بها ايضا دول المقاطعة وتدعمها العديد من الدول الغربية.

وفي سياق البحث عن حل لورطتها دون التجاوب مع المطالب الملحة التي تقدمت بها دول المقاطعة، توجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في جولة خارجية هي الرابعة له منذ اعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 قطع العلاقات مع الدوحة، والأولى له خلال العام الحالي.

ويرجح أن يبحث خلال جولته الخارجية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ضمن جهود تبذلها الدوحة لتمتين تحالفاتها بالمال والشراكات لضمان دعم خارجي لها في مواجهة أسوأ أزمة دبلوماسية ناجمة أساسا عن استمرار قطر في دعم وتمويل الإرهاب وتهديد أمن المنطقة من خلال تقاربها مع إيران المتورطة بدورها في أنشطة ارهابية بالشرق الأوسط.

ودأبت قطر على استخدام المال في صفقات تجارية وعسكرية تفوق حاجتها وقدراتها على أمل كسر طوق العزلة الاقليمية والدولية بعد أدلة على ارتباطها بجماعات متطرفة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن وفدا رسميا يرافق الشيخ تميم في زيارته الرسمية إلى بلجيكا، دون أن تحدد مدتها.

وتعد بلجيكا المحطة الأولى لأمير قطر ضمن جولة أوروبية تشمل بلغاريا أيضا.

وسيجري خلال الزيارتين، مباحثات مع قادة وكبار مسؤولي البلدين تركز على علاقات الصداقة والتعاون بين الدوحة وكل منهما وسبل دعمها وتطويرها.

كما سيتم خلال الزيارتين، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات.

وتعد هذه أول جولة خارجية لأمير قطر خلال العام الحالي والرابعة له منذ بدء الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017.

ووقعت قطر منذ الأزمة عشرات الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية مع عدد من الدول بينها فرنسا وايطاليا ومن المتوقع أن تبرم المزيد من الاتفاقيات خلال جولة تميم الخارجية في الوقت الذي تشكو فيه حينا من وطأة العقوبات الخليجية والعربية وتزعم حينا آخر قدرتها على الصمود والتكيف مع تداعيات المقاطعة.

وقبل مغادرته الدوحة متوجها إلى بروكسل التقى أمير قطر بمبعوثي الخارجية الأميركية كلا من الجنرال أنتوني زيني وتيم ليندركينغ مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن اللقاء جرى الاثنين في قصر البحر بالدوحة. وقالت إنه جرى خلال المقابلة "استعراض العلاقات الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة وسبل دعمها بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأبدى وزير الخارجية الأميركي ريكس تليرسون خلال جولة سابقة بالمنطقة تحيزا لقطر ما ألقى بظلال ثقيلة على الوساطة الأميركية لحل الأزمة ووضع جهوده على حافة الفشل، على خلاف موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أكد على ضرورة انهاء الأزمة لكنه ذكّر الدوحة في الوقت ذاته بوجوب التخلي عن دعم الإرهاب، مشيرا إلى أن سجلها في هذا الشأن طويل ومعروف.

ويأتي لقاء أمير قطر ومبعوثي تليرسون على اثر تسلم الشيخ تميم رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يقود جهود الوساطة لرأب الصدع بين الدوحة ودول الجوار الخليجي.

لكن تصرفات القيادة القطرية منذ نشوب الأزمة وضعت الوسيط الكويتي في حرج مع تحركات الدوحة الرامية لتأمين مسار تفاوضي مواز للوساطة الكويتية.

ويفترض المنطق السياسي والدبلوماسي أن يجري حل الأزمة في محيطها الجغرافي لا بالهرولة لوساطات خارجية ربما تضع مصالح الدول المشاركة فيها قبل مصالح دول المنطقة وشواغلها.

ويشير المتابعون للأزمة إلى محاولات قطرية للانحراف بمسار التفاوض عن سياقه الجغرافي والاقليمي، إضافة إلى توظيف السخاء المالي عبر عقود مغرية مع حلفاء غربيين في محاولة مكشوفة لربط مصالح تلك الدول بمصالح قطر، وهو تكتيك تتبعه الدوحة لخلق منافذ جديدة تساعدها على الخروج من الورطة.

وتعد الرسالة الخطية من أمير الكويت ثالث رسالة لزعيم خليجي خلال 24 ساعة، بعد توجيهه رسالتين الأحد للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وهذه أول رسائل من أمير الكويت إلى قادة السعودية والبحرين وقطر، بعد بيان الدول الأربع المقاطعة لقطر، الأربعاء الماضي، قالت فيه إن "الأزمة الخليجية يجب أن تحل في إطار جهود الوساطة الكويتية".

وتقود الكويت وساطة بين الجانبين على أمل وضع نهاية لأسوأ أزمة تواجهها قطر، إلا أن الوساطة متوقفة منذ عدة أشهر بسبب تمسك جميع الأطراف بمواقفها.

كما يأتي التحرك الكويتي قبيل زيارتين مرتقبتين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن في 19 مارس/آذار ولأمير قطر في أبريل/نيسان.